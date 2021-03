Potsdam

Lange Warteschlangen, keine Sitzgelegenheiten, schlechte Koordinierung: Der MAZ-Beitrag über das Chaos vor dem Impfzentrum in der Metropolishalle in Potsdam hat viele unserer Leser derart bewegt, dass sie uns ihre Meinung dazu geschrieben haben. Einige bestätigen die unhaltbaren Zustände und chaotische Organisation, andere haben auch gute Erfahrungen gemacht.

Siegmar Schmidt aus Satzkorn

„Nach dem Lesen des Artikels war ich fassungslos. Das geschilderte Problem entsteht doch ausschließlich durch folgendes, chaotisches Vorgehen der Verantwortlichen: Einen oder auch mehrere Tage vorher haben Menschen einen ganz konkreten Impftermin erhalten. Also muss doch in der Metropolishalle nur ein solches Regime eingeführt werden, dass sich die Menschen gleich in der Reihenfolge der Impftermine anstellen. Und dann werden die Menschen auf die Vorwarte-Station 1-2-3 vor einen jeweiligen Schalter in die Halle geschickt und sind im Warmen. Fertig.

Nein, das ist offensichtlich nicht möglich. Stattdessen wird eine zweite Reihenfolge zugelassen, je nachdem, wann die Menschen am jeweiligen Tag erscheinen. Chaos ist so vorprogrammiert. Ich glaube, jede Sprechstundenhilfe in jeder Arztpraxis hat mehr Organisationstalent, als es dort an der Metropolishalle vorzufinden ist. Wann endlich werden die Hausärzte zum Impfen zugelassen?“

Bodo Wittner aus Kleinmachnow

„Die Zustände in diesem Impfzentrum sind unerträglich. Man kann sich lebhaft vorstellen, dass dort alte und körperlich beeinträchtigte Mitbürger die Geduld verlieren, weil sie eigentlich gleich dran wären, aber eine riesige Schlange noch vor ihnen steht. Dabei ist das nur der Ausdruck von Unfähigkeit bei den Organisatoren der Impfaktion.

Man kann das Impfchaos ignorieren, muss sich dann aber auch nicht darüber wundern, dass es nicht voran geht. Warum werden zum Beispiel keine Wartenummern verteilt oder aufgerufen, dann würden die, die dran sind, auch zur Zeit drankommen. Wenn man dann auch noch nur bräsig von 9 bis 17 Uhr impft und nicht 24/7 dann sind wir dank Frau Nonnemacher vielleicht zu Weihnachten alle in Brandenburg geimpft. Dann können wir ja in 2022 wieder so richtig loslegen.“

Renate und Jürgen Mittag aus Teltow

„Wir gehören zu den Glücklichen, die Impftermine im Impfzentrum erhielten. Auch wir warteten einige Minuten vor dem Eingang. Skandalöse Zustände im Impfzentrum haben wir nicht festgestellt, im Gegenteil. Wir haben die Betreuung vor Ort als sehr angenehm empfunden. Wir möchten allen Mitarbeitern im Impfzentrum unseren Dank aussprechen und ihnen viel Gesundheit in dieser schwierigen Zeit wünschen.“

Martha Fischer aus Groß Glienicke

„Mit Entsetzen und Empörung habe ich diesen Artikel gelesen. Pressesprecher Wehry hat sich wohl falsch verhalten, indem er alles auf die Menschen schiebt. Nein, da ist ganz allein die KVBB mit Impfkommission schuld. Es ist ja schon länger bekannt. Jetzt will die KVBB nach Lösungen suchen, das ist ja lächerlich. Die Kommission hat doch Namen und Uhrzeiten der Impfenden vor sich liegen. Also kann doch der Herr Wehry nach Uhrzeiten aufrufen. Herr Hesse liegt auch falsch. Die pünktlich kamen, standen hinten und wurden nicht beachtet. Ich selbst werde am 31. März 91 Jahre alt und warte auf einen Termin. Es müht sich nichts.“

Ruth und Klaus Noetzel aus Potsdam

„Wir möchten dem gesamten Mitarbeiterstab, der in der Metropolishalle die Impfaktion durchläuft, ein herzliches Dankeschön sagen. Trotz des hohen Andrangs wurden wir zügig zu den einzelnen Stationen geleitet und freundlich und fürsorglich betreut. Die vorbildliche Organisation steht ganz im Gegensatz zum Chaos bei der Terminvergabe. Die dafür Verantwortlichen sollten ihre Vorgehensweise überdenken und mit mehr Zuversicht und Verständnis die nächsten Impftermine vorbereiten.“

Edelgard Bethwell aus Potsdam-Babelsberg

„Sehr bedauerlich dieser Vorfall! Man sollte aber nicht vom unmöglichen Verlauf dieses einen Tages auf alle schließen, nicht pauschalisieren. Ich erlebte nämlich bei beiden Impfterminen am 22. Januar und 12. Februar genau das Gegenteil: Beste Organisation, hervorragende Leitung durch alle Anlaufpunkte, sehr angenehm ruhige Atmosphäre in allen Räumen, so dass ich mich lobend und dankbar dort verabschieden konnte.“

