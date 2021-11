Drewitz

Im Dorf Drewitz nutzen mehrere Bewohner zwei verschiedene Postadressen für dasselbe Haus. An 19 Einfamilienhäusern sind seit Monaten zwei Nummern zu sehen: eine durchgestrichene, eine gültige. Dem Vernehmen nach haben sich die Post- und Paketzustelldienste an die sonderbare Situation in dem Potsdamer Stadtteil gewöhnt; sie stellen Sendungen mit der alten oder neuen Nummer zu.

Die „unzulängliche Nummerierungssituation“ sei durch die Verlängerung der Neuendorfer Straße nach Norden über die Nutheschnellstraße hinaus entstanden, teilte die Stadtverwaltung auf MAZ-Anfrage mit. Dadurch sei die sonst gut nachvollziehbare Nummerierungssystematik an der alten Neuendorfer Straße unterbrochen worden.

Die Regeln der Umnummerierung

Man habe bereits ein Umnummerierungsverfahren für 19 Häuser eingeleitet. Den Anwohnern habe man in einem Schreiben die entsprechende Absicht und die Aussicht genommenen neuen Hausnummern mitgeteilt.

Die Stadtordnung regelt, dass im Falle einer Umnummerierung die alten Zahlen ein Jahr lang weiter gelten. Nachzulesen ist das im Paragrafen 6, Absatz 3 der „Ordnungsbehördlichen Verordnung über die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Bereich der Verkehrsflächen und öffentlichen Anlagen im Gebiet der Landeshauptstadt Potsdam“ vom 4. Juni 2003: „Bei Umnummerierung darf das bisherige Hausnummerschild während einer Übergangszeit von einem Jahr nicht entfernt werden. Es ist mit roter Farbe so durchzustreichen, dass die alte Nummer noch deutlich lesbar bleibt“. Es gilt also die neue, nicht die mit rot gekreuzte Hausnummer. In Drewitz sind allerdings etliche Nummern schwarz oder weiß durchgestrichen worden.

Keine Regelung des Landes Brandenburg

Landesweite Bestimmungen zur Nummerierung gibt es nicht; das kann jede Gemeinde nach eigenem Gutdünken machen. Sie ist lediglich verpflichtet, durch die Benennung von Straßen und die Zuordnung von Hausnummern das Gemeindegebiet zu gliedern. Dabei sind Hausnummern nachvollziehbar im Sinne der öffentlichen Ordnung und Sicherheit für Rettungskräfte und ähnliche Behörden zu ordnen.

Wie häufig solche Nummerierungsprobleme in Potsdam sind, konnte die Stadtverwaltung nicht sagen. Die meisten Nummerierungen steigen auf einer Straßenseite an und gehen nach der Umkehr an einer Kreuzung oder am Straßenende in der Gegenrichtung der anderen Straßenseite weite. Für Verwirrungen indes sorgen Nummerierungen in einigen Neubaugebieten, wo die Nummernfolge von einem Häuserblock auf einen gegenüber stehenden wechselt, so dass es eine Reihe mit geraden und eine mit ungeraden Zahlen gibt.

Auch Lückenschlüsse machen Probleme

Werden Missstände in der Hausnummerierung bekannt, etwa bei der Zuordnung von Hausnummern in bebauten Gebieten mit schon bestehender Nummerierungssystematik oder durch Hinweise von Anwohnern, wird laut Stadtverwaltung durch Umnummerierung nachträglich eine nachvollziehbare Systematik im betreffenden Gebiet eingeführt.

Von Rainer Schüler