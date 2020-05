Gehörnte Gotlandschafe sind zurück im Schlossgarten Charlottenburg

Berlin

Neuzugang im Schlossgarten in Berlin-Charlottenburg: Ab sofort beweiden rund 40 gehörnte Gotlandschafe für eine Woche die große Wiese vor dem Belvedere im Schlossgarten Charlottenburg. Das hat die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg (SPSG) am Dienstag bekanntgegeben.

Schon in der Vergangenheit ließ die SPSG die Wiesen im Schlossgarten Charlottenburg von Schafen beweiden und erhielt dafür jede Menge positive Rückmeldungen. Auch im Park Sanssouci in Potsdam haben sich in den letzten Jahren Schafe um den Rasen gekümmert.

Sommer und Besucher beeinflussen Projekt

Das Vorhaben ist Teil eines Projekts der Garten- und Landschaftspflege, das sich als Beitrag zum Naturschutz versteht. Es soll bis November gehen.

Ob das Projekt tatsächlich solange läuft, hänge laut SPSG einerseits vom bevorstehenden Sommer und der eventuellen Trockenheit, aber andererseits von den Besuchern des Parks ab.

Diese sollen die Wiesen im Schlossgarten möglichst nicht betreten, damit sich die Pflanzen unter den sowieso schweren Bedingungen möglichst gut entwickeln.

Was Besucher im Schlosspark beachten sollten

Dabei weist die Schlösserstiftung ausdrücklich die Besucher darauf hin, die Schafe nicht zu füttern und auch das eingezäunte Gebiet, in dem sie grasen, nicht zu betreten. Hunde sollen unbedingt an der Leine geführt werden.

Die ausgewiesenen Liegewiesen können alle Besucher des Parks unverändert nutzen.

Von Fabian Lamster