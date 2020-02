Chef des Bauausschusses kritisiert „Vierklang“-Idee

Innenstadt

Nachdem die Stadtverordnete Saskia Hüneke (Grüne) mit einem völligen Neubau des Rechenzentrums eine neue Idee für die Plantage in der Innenstadt ins Spiel gebracht hat, äußert sich nun auch Potsdams Bauausschussvorsitzender Wieland Niekisch ( CDU) zu Wort.

Hüneke ist für Neubau des Rechenzentrums und gegen Sanierung

Saskia Hüneke hatte in der vergangenen Woche einen „ausgewogenen Vierklang“ mit dem Garnisonkirchturm, dem Langen Stall als Kern des neuen Kreativquartiers, einem Ersatzbau für das Rechenzentrum und einem weiteren Neubau in der Nachfolge des Kirchenschiffs vorgestellt.

Kernidee Hünekes: Ein „neues Rechenzentrum“ soll den sanierungsbedürftigen Altbau ersetzen. Dieser Vorschlag ist in den Augen Niekischs „in vierfacher Hinsicht ein Holzweg“, schreibt der Bauausschussvorsitzende in einer Presseerklärung und wirft seiner Stellvertreterin im Bauausschuss vor, die Sache nicht gründlich durchdacht zu haben.

Niekisch : Damit wird der Kompromiss zum Kreativquartier infrage gestellt

So stelle ihre Idee den „parteiübergreifend errungenen Kompromiss“ infrage, wonach die Kreativen aus dem Rechenzentrum nach acht Jahren Zwischennutzung spätestens zum Jahresende 2023 in ein neu errichtetes und bei den Mieten subventioniertes Kreativquartier umziehen.

Zweitens sei das Rechenzentrum ein städtebaulicher Missstand, der abgerissen werden müssen, weil der Bau „die städtebauliche Rekonstruktion des Stadtkanals in diesem Bereich empfindlich stört“.

Niekisch will Kirchenschiff und Kanal – da stört das Rechenzentrum

Als drittes Argument nennt Niekisch den Konflikt mit einem möglichen Wiederaufbau des Kirchenschiffs der Garnisonkirche. Das ist zwar gar nicht geplant und vom evangelischen Kirchenkreis nicht gewollt, doch die CDU hat sich zuletzt deutlich für eine historisches Kirchenschiff ausgesprochen.

Als letztes Argument nennt Niekisch die Kosten für einen Neubau des Rechenzentrums – seiner Meinung nach lässt Hüneke offen, wie der Neubau finanziert werden soll. Sein Resümee: „Auch dieser Vorschlag bringt keinen Frieden und löst nicht das Problem, das am selben Ort zwei Nutzungen wie zwei Skorpione in der Flasche miteinander in Konflikt stehen.“

Von Peter Degener