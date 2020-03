Chef der Potsdamer Kinderklinik: „Wir bereiten uns intensiv auf den Ernstfall vor“

Potsdam

Dem mit dem Coronavirus infizierten Kleinkind am Ernst-von-Bergmann-Klinikum geht es besser. Allerdings haben sich vier der Mitarbeiter, die Kontakt hatten, mit Fieber krank gemeldet. Ein erster Test auf das Virus war bei allen negativ. Da die Viren aber nicht sofort nachweisbar sind, werden die Betroffenen täglich neu getestet. Professor Doktor Thomas Erler (60) leitet die Kinderklinik. Im Interview spricht er über den Einsatz seiner Mitarbeiter und die Frage, was passiert, wenn die Klinik schließen müsste.

Professor Erler, wie geht es dem mit dem Coronavirus infizierten und erkrankten Kleinkind?

Thomas Erler: Der Zustand ist stabil. Es hat zumindest keine Verschlechterung gegeben. Wir haben sogar eine positive Botschaft: Das Kind ist seit gestern Nachmittag fieberfrei. Wir sind überzeugt, dass das Kind genesen wir – wie lange das dauert, ist aber schwer abzuschätzen.

Bisher hieß es, dass sich Kinder zwar genauso leicht mit dem Coronavirus anstecken wie Erwachsene, aber kaum Symptome entwickeln oder gar krank werden. Hat Sie der positive Befund auf Ihrer Station überrascht?

Der Befund hat mich überhaupt nicht überrascht. Mich überraschen eher die weit verbreiteten Aussagen, dass das Virus vor Kindern Halt mache würde. Das macht es nicht. Genauso wenig wie vor Landesgrenzen und vor Veranstaltungen mit weniger als 1000 Besuchern. So ein Virus ist immer gefährlich – vor allem für ältere Menschen, für chronisch Kranke, für Kleinkinder und Säuglinge. Das erfahren wir jedes Jahr in den Herbst- und den Wintermonaten, wenn in Altersheimen und bei Familien mit Kleinkindern das Respiratorische Syncytial-Virus, kurz RS-Virus, die Runde macht. Insofern sind der jetzige Befund und Verlauf bei einem Kind nicht überraschend. Die Aussage, dass das Coranavirus für Kinder nicht gefährlich ist, wird nicht zu halten sein.

Thomas Erler, ärztlicher Direktor der Kinderklinik am Ernst von Bergmann in Potsdam. Quelle: Rainer Schüler

Betroffen ist ein zweijähriges Kind – in dem Alter gehen Kinder gern auf Tuchfühlung: Können Sie uns noch einmal erklären, weshalb die Kontaktpersonen am Klinikum - fünf Ärzte und 20 Pflegekräfte – dennoch nicht in Quarantäne geschickt wurden?

Können Sie sich vorstellen, was es bedeutet, ein Drittel der Belegschaft in Quarantäne zu schicken? Dann müsste ich die Kinderklinik komplett schließen. Als großes Klinikum haben wir einen Versorgungsauftrag für die Bevölkerung – eine Schließung kann niemand verantworten. Wir haben daher einen Weg gesucht, weiterarbeiten zu können. Wir wenden höchste Hygienemaßnahmen an und nutzen maximal die Möglichkeiten der Diagnostik. Bei den betroffenen Mitarbeitern wird täglich ein Abstrich genommen und mindestens zwei Mal am Tag die Körpertemperatur gemessen. Sobald auch nur ein Kollege Anzeichen aufweist, wird er aus dem Dienst genommen. Alle arbeiten mit Atemmaske, so dass jemand, der doch infiziert ist – was nicht unwahrscheinlich ist –, niemanden ansteckt. Wir wägen die Risiken genau ab: Das Risiko, das Virus weiter zu tragen, und das Risiko, die Bevölkerung zu gefährden, weil ein Teil des Klinikums nicht mehr arbeitsfähig ist. Das alles haben wir in Absprache mit Fachleuten entschieden – und wir sind auch nicht die ersten und einzigen, die das so handhaben. Man darf nicht vergessen: Die Schließung der Kinderklinik ist nicht vergleichbar mit der Schließung einer Schule. Die Schließung einer Schule bedeutet nicht automatisch Lebensgefahr für weitere Menschen, die Schließung einer Klinik hingegen schon.

Wie sehen das eigentlich die betroffenen Ärzte und Pflegekräfte? Sind alle Kollegen zur Arbeit erschienen?

Die Stimmung in der Kinderklinik ist ruhig und besonnen. Die Kollegen sind zum großen Teil sehr erfahren. Das ganze Team ist verantwortungsbewusst und engagiert. Es ist bewundernswert, wie sich die Mitarbeiter in einer Situation höchster Anforderungen auf ihr Berufsethos besinnen. Wir haben auf einer Stationsversammlung das weitere Vorgehen besprochen: Die Mitarbeiter teilen die Entscheidung, weiterzuarbeiten und den Gesundheitszustand der Kontaktpersonen gründlich zu überwachen. Allerdings haben sich heute vier der Betroffenen krankgemeldet, weil sie Fieber haben. Sie sind zu Hause geblieben. Inwieweit ihr Zustand in Zusammenhang mit dem Coronavirus steht, wissen wir nicht, weil wir uns in der Hochphase zum Beispiel der RS-Viren befinden und unsere Mitarbeiter natürlich nicht per se immun gegen Viren sind.

Angenommen, ein Kollege hat sich infiziert – spätestens dann wäre eine Quarantäne des Teams geboten?

Nein. Dann wird nur der infizierte Kollege in Quarantäne geschickt.

Sie sagten, im Falle einer ausgedehnten Quarantäne wäre die Klinik arbeitsunfähig: Was passiert dann mit den Patienten, die schon da sind? Was mit den Familien, die ärztliche Hilfe für ihre Kinder brauchen?

Zunächst einmal gehe ich nicht davon aus, dass es zu so einem Szenario kommt. Wir haben ein hochmotiviertes Team – die Mitarbeiter leisten schon jetzt Überdurchschnittliches. Trotzdem brauchen wir natürlich einen Plan B – und den haben wir auch. Wir gehören einem Klinikverbund an und haben eine weitere Kinderklinik in der Stadt Brandenburg. Zudem arbeiten wir mit verschiedenen weiteren Kinderkliniken in der Region Berlin/ Brandenburg zusammen. Wir sind Tag und Nacht miteinander in Verbindung. Wir haben Dank dieser Kooperationspartner genug Kapazitäten. Selbst wenn wir in Potsdam einen Aufnahmestopp verhängen müssten, fallen wir nicht ins Bodenlose. Wir können auf ein Netzwerk zurückgreifen.

Muss dieses Szenario – Arbeitsunfähigkeit – nicht der Weckruf für die Kliniken des Landes sein, mehr Personal einzustellen?

Ich fühle mich jetzt in erster Linie für meine Patienten verantwortlich. Würde ich mir anmaßen, ein personalpolitisches Problem anzugehen, würde das meine Kompetenzen übersteigen. Die Personal-Frage ist zwar wichtig, sollte aber zu einer anderen Zeit aufgerufen werden. Das Gebot der Stunde in dieser wirklich komplizierten Situation ist, die Patienten zu versorgen. Dass es in Deutschland einen Fachkräftemangel gibt – insbesondere im Bereich der Pflege –, ist kein Geheimnis. Dies ist aber nicht der Zeitpunkt, darüber zu debattieren.

Das Kind ist aus Kapazitätsproblemen aus Berlin nach Potsdam überwiesen worden. Muss das Bergmann-Klinikum für beide Städte sorgen? ist mit weiteren Verlegungen zu rechnen?

Solche Verlegungen sind an der Tagesordnung. Potsdam und Berlin sind ja nahezu eine Versorgungsregion, das ist es unsere tägliche Routine, dass wir Patienten aus Berlin bekommen oder auch selbst Patienten abgeben. Sei es, dass ein Bett fehlt oder das Personal: Wir helfen den Berlinern und sie helfen uns.

Sie haben sicher den bewegenden Bericht eines Arztes an einer völlig überfüllten Klinik im italienischen Bergamo gelesen: Machen Ihnen solch drastische Schilderungen eines Berufskollegen nicht Sorge?

Ich bin bald 40 Jahre im Beruf – solche Berichte, mögen sie noch so dramatisch sein, greifen mich nicht mehr so stark an. Auch ich habe es schon erlebt, dass Kollegen wegen einer totalen Überlastung die Segel streichen mussten... Noch einmal: Was mich viel mehr verwundert, was mich aufregt ist, dass man der Meinung ist, dass das Virus Verständnis zeigt für Landesgrenzen und Veranstaltungsgrößen – das wird das Virus herzlich wenig interessieren. Man sollte schnellstmöglich deutschlandweit einheitliche Leitlinien aussprechen. Bei allen bisher getroffenen Maßnahmen gibt es – gelinde gesagt – noch Luft nach oben. Die föderalistischen Strukturen sind in der aktuellen Situation fehl am Platz. Es gibt genug Fachleute in Deutschland, die sehr dezidierte Forderungen formuliert haben, wie im gesamten Land vorzugehen ist, um das Virus einzudämmen.

Italienische Ärzte sagen: „Corona kam wie ein Tsunami über uns“. Sie berichten von improvisierten Intensivstationen und von Krankenhauspersonal an der Grenze der Belastbarkeit. Halten Sie so eine Situation auch in Potsdam für möglich?

Nein, ich halte diese Situation nicht für möglich. Das Klinikum ist gut ausgestattet und hat Reserven. Wir bereiten uns intensiv und nicht erst seit vorgestern auf den Ernstfall vor. Wir denken zum Beispiel über die Schulung neuer Mitarbeitergruppen im Umgang mit Beatmungsgeräten nach, um Personal flexibler einsetzen zu können, oder die Reaktivierung von Mitarbeitern aus dem Ruhestand. Ich bin optimistisch, dass es in Potsdam nicht zu italienischen Zuständen kommt.

Wie sollten sich Eltern beim Verdacht auf eine Corona-Erkrankung ihres Kindes verhalten?

Besteht ein begründeter Verdacht, rate ich zu Ruhe und Besonnenheit. Kommen Sie bitte nicht in die Kindernotaufnahme, die ist für lebensbedrohliche Notfälle da. Setzen Sie sich mit Ihrem ambulanten Kinderarzt in Verbindung, er kann am besten entscheiden, wie weiter zu verfahren ist. Und nicht vergessen: Die Grundregeln der Hygiene sind auch daheim entscheidend! Vermeiden Sie engen Kontakt! Benutzen Sie Handtücher und Bettwäsche nicht gemeinsam! Verzichten Sie auf Menschenansammlungen! Und erledigen Sie nicht alles im gesamten Familienverbund.

