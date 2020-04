Potsdamer Chemiker will resistente Keime besiegen

Golm

Nein, ein Medikament gegen das neuartige Coronavirus wird bei seinen Forschungen schwerlich herausspringen, aber Medikamente, die inzwischen gegen Antibiotika resistente Bakterien in Krankenhäusern töten könnten, wären ja auch etwas Wichtiges und Wertvolles. Seit April vergangenen Jahres arbeitet der Chemiker Matthias Hartlieb am Lehrstuhl von Alexander Böker an der Herstellung und Erforschung neuartiger sogenannter antimikrobieller Polymere.

Erreicht die Forschung ihr Ziel, wäre das eine enorme Hilfe in Kliniken

Polymer bedeutet, dass diese chemischen Einheiten aus ursprünglich kleineren Bestandteilen zusammengesetzt wurden. Ziel dieser chemischen Bastelarbeit: Ein Molekül zu entwickeln, das die Hülle der Bakterien praktisch durchbohrt, sie auflöst und die Bakterien buchstäblich zerreißt. Gegen einen solchen geballten Angriff könnten sich die Kleinstlebewesen kaum schützen. Das wäre eine enorme Hilfe in Krankenhäusern. Schätzungen zufolge sterben allein in der EU mehr als 30000 Menschen im Jahr an multirestistenten Keimen.

„Die meisten Antibiotika greifen eine ganz bestimmte Stelle des Keims an“, sagt Hartlieb. Das ist zwar sehr zielgenau, hat aber den Nachteil, dass die Organismen sich anpassen können. Sie lernen, ohne solche Bestandteile ihrer Zelle zu leben oder das Antibiotikum wieder auszuscheiden. Das macht sie resistent.

In etwa so wie Feuer und Schwert

„Die Polymere, die wir entwickeln sind dagegen so etwas wie Feuer und Schwert“, sagt Hartlieb. Sie greifen keine bestimmte Stelle an, sondern das Bakterium als Ganzes, zumindest dessen schützende Hülle. Das Problem: Auch körpereigene Zellen haben natürlich eine Hülle und können deshalb attackiert werden. Und genau dafür müssen Lösungen gefunden werden. Die winzigen Allzweckwaffen sollen die Keime zerstören, aber natürlich nicht die menschlichen Zellen zerlegen. Deshalb muss Hartlieb einen Kompromiss zwischen Treffsicherheit und Zerstörungskraft finden.

Einen wichtigen Punkt gibt es schon: „Bakterienoberflächen sind leicht negativ geladen, die Moleküle an unseren Zelloberflächen sind relativ neutral.“ Entsprechend können die Polymere auch konstruiert werden. Das macht Hartlieb mit verschiedenen chemischen Methoden. Eine davon ist, einfach das Verhältnis der verwendeten Grundbausteine verändern und zu sehen, was dabei entsteht. Analysiert werden die Ergebnisse mit Methoden wie der Magnetresonanzspektroskopie oder verschiedenen chromatographischen Methoden. Es entstehen ganz unterschiedliche Materialien: Moleküle, die aufgewickelt sind wie Wollknäuel oder auch solche, die wie Bürsten aussehen. Von einem sehr langen Molekül laufen viele kleinere Zweige ab.

Die Bürstenmoleküle könnten das Rennen machen

„Im Moment ist schwer zu sagen, welche Moleküle am besten funktionieren“, sagt Hartlieb. „Ich werde demnächst jedenfalls ein Paper über die Bürstenmoleküle veröffentlichen.“ Diese scheinen im Augenblick sehr vielversprechend. Mit all diesen Molekülen werden zugleich am Golmer Fraunhofer-Institut für Angewandte Polymerforschung IAP Experimente gemacht die zeigen sollen ob Bakterienzellen angegriffen werden, menschliche Blutzellen aber verschont bleiben.

Wie lange wird es dauern, bis die Wundermittel aus dem Chemielabor zum Einsatz kommen? „Mindestens zehn Jahre“, sagt Hartlieb. Denn selbst wenn er jetzt sofort ein funktionierendes Mittel vorlegen könnte, würden viele Jahre mit klinischen Studien bis zur Zulassung vergehen. Und Hartlieb rechnet selbst bei bester Ausstattung in Golm und selbst bei noch mehr Mitarbeitern nicht damit, dass er schon in drei Jahren mit einem Polymer aufwarten kann, das für die Krankenhauskeime tatsächlich „Feuer und Schwert“ wäre. Schneller zugelassen werden könnte allerdings ein Mittel, das nur zur Desinfektion oder auch zur Wundbehandlung genutzt wird. Das wäre ja auch etwas.

Ist das auch eine Chance, das Coronavirus zu besiegen?

Und was ist mit Corona? Die Viren haben ja auch eine Hülle. „Ich bin leider kein Mikrobiologe, kenne die Zusammensetzung der äußeren Hülle der Viren nicht“, sagt Hartlieb. Aber er wolle die erzwungene unifreie Zeit jetzt nutzen, sich einmal in die Materie einzulesen. „Das Thema steht natürlich auf meiner Liste, was ich im Home-Office jetzt machen will.“ Womöglich sieht der Chemiker doch Angriffsmöglichkeiten. Und wenn dabei auch wieder nur bessere Desinfektionsmittel gegen neuartige Coronaviren herauskämen, wäre das ja auch schon eine Wahnsinnsleistung.

