Mit den Händen heilen

Potsdam

Wer es einmal erlebt hat, der versteht, warum der Volksmund meint, ein dämonisches Wesen hätte seine Hände im Spiel. Der Hexenschuss kommt vermeintlich unvorbereitet – und ist ein Fall, bei dem ein Chiropraktiker wahre Wunder vollbringen kann. Durch spezielle Handgriffe können Blockaden gelöst, „eingeklemmte“ Nerven befreit werden.

Chiropraktiker muss bereits Heilererlaubnis besitzen

„Die Chiropraktik ist eine Therapieform, und beim Chiropraktiker handelt es sich leider um keine geschützte Berufsbezeichnung in Deutschland“, erklärt Georg Bittcher, ehemaliger Schulleiter und Dozent einer Aus- und Fortbildungseinrichtung, in der eine zertifizierte Ausbildung für Chiropraktiker angeboten wird. Voraussetzung: Die Interessenten müssen bereits eine Heilerlaubnis besitzen, also ein Medizin-Studium absolviert oder eine Ausbildung zum Heilpraktiker erworben haben. Meist berufsbegleitend – oder als Bestandteil der Heilpraktikerausbildung – werden dann die „Handgriffe“ gelernt. Denn der Begriff „Chiropraktik“ kommt ursprünglich aus dem Griechischen und lässt sich mit „mit der Hand behandeln“ übersetzen.

Moderne Chiropraktik in den USA entwickelt

„Es wird davon ausgegangen, dass es sich um alte Hirtentechniken handelt, die sich unabhängig voneinander an verschiedenen Orten auf der Welt entwickelt haben“, so Heilpraktiker Bittcher, der eine eigene Praxis in Potsdam-Babelsberg betreibt. Als er sich Anfang der 1980er-Jahre für die Chiropraktik interessierte, musste er sich Seminare und Praktika noch selbst zusammensuchen: „In den 1990er-Jahren hospitierte ich in verschiedenen Chiropraktorenpraxen in den USA.“ Der Kanadier Daniel David Palmer (1845-1913), der den Großteil seines Lebens in Amerika verbrachte, gilt heute als Begründer der modernen Chiropraktik. Georg Bittcher: „Dabei werden , Blockaden‘ von Gelenken der Wirbelsäule und des übrigen Bewegungsapparates durch Impulstechniken gelöst.“

Auf entsprechende Zertifizierung achten

Wer sich für eine Ausbildung zum Chiropraktiker interessiert, muss diese Zusatzqualifikation meist selbst bezahlen. Je nach Fachschule kann die dreijährige, berufsbegleitende Ausbildung 12 000 bis 20 000 Euro kosten. „Am Ende stehen schriftliche und mündliche Prüfungen“, informiert Bittcher, der sich zudem regelmäßig weiterbildet. Patienten empfiehlt er, bei der Wahl eines Behandlers auf eine entsprechende Zertifizierung beziehungsweise ein Qualitätssiegel zu achten, um sicher gehen zu können, dass dieser nicht nur einen dreiwöchigen Kurs absolviert hat.

Hilfe auch bei Migräne und Menstruationsbeschwerden

Denn die entsprechenden Handgriffe sollten beherrscht werden, um keinen Schaden anzurichten. Neben Rücken- und Gelenkschmerzen soll die Chiropraktik auch bei Migräne, Menstruationsbeschwerden und anderen Leiden Linderung verschaffen. Nicht angewendet werden darf sie beispielsweise bei offenen Knochenbrüchen, hochgradiger Osteoporose, Muskelabriss, Tumoren. Vor Behandlungsbeginn sollte daher eine ausführliche Beratung und Diagnostik erfolgen.

„Die Erfolgsaussichten, Menschen helfen zu können, die etwa unter Rückenschmerzen leiden und schon alles versucht haben, sind hoch“, so der Heilpraktiker. Den Patienten alternativ zu helfen, ohne Medikamente und deren Nebenwirkungen, verschaffe eine große Befriedigung. Nach Einschätzung von Georg Bittcher gebe es zudem einen Bedarf an Chiropraktikern, weil sich immer weniger für das Erlernen dieser Therapieform entscheiden.

Von Claudia Braun