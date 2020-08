Christine Anlauff gewinnt Potsdamer Publikumspreis

Potsdam

Die „Nacht der Poesie“ fand unter dem großen Walnussbaum im Garten des Museum Alexandrowka. Zehn Autoren des Literatur-Kollegiums Brandenburg lasen dort am Samstagabend aus ihren neusten Arbeiten. Die Lesung war nicht nur wegen ihrer Atmosphäre fernab vom Lärm der Stadt mit Blick auf die alten Obstbäume etwas besonderes. Die jeweils fünf Männer und Frauen aus Brandenburg und Berlin bewarben sich um den Potsdamer Publikums-Literaturpreis.

Der Wettbewerb stand unter dem Motto: „Der schöne Schein“

Zum dritten Mal hatte der Verein seine Mitglieder aufgerufen, sich für diesen Preis zu bewerben, der durch die Potsdamer Stiftung Kremer ermöglicht wird, die auch Trägerin des Museums Alexandrowka ist. Der Wettbewerb stand unter dem Motto „Der schöne Schein“. Darunter, so der Vereinsvorsitzende Heinrich von der Haar, könne man sich Vieles vorstellen: Seit Corona unser Leben bestimme, sehe fast alles im Leben von Künstlern anders aus. Was ist heute die Realität? Wie nahe sind die Menschen der Kultur wirklich? Ist der schöne Schein stets nur schön?

Dramatische Texte und kleine Liebesgeschichten

Die Autoren interpretierten das Thema dann auch komplett unterschiedlich. Es gab die dramatischen, berührenden Texte um Geburt und Tod oder Krankheit, wie der von Arnold Pistiak. Er hatte ihn treffenderweise „Mal so, mal so“ betitelt. Aber auch die kleine Liebesgeschichte „Im Dachgeschoss“ der gebürtigen Polin Justina Fijalkowska. Die Lyriker wiederum steuerten heiter bis Nachdenkliches bei.

Für die Publikumsjury war die Wahl nicht einfach

Hans Peter Roentgen, ein studierter Informatiker, nahm die Zuhörer mit ins Jahr 2070. Er beschreibt sein nicht unproblematisches Zusammenleben mit der Care-App Johnny, die zwar sehr um seine Gesundheit bemüht ist, aber leider kein Gespür für Schönheit und Stil hat. Das Ergebnis: Gesundheitsschuhe, die Johnny dem Protagonisten zum Geburtstag schenkt. Leider sind sie ausgesprochen hässlich und überhaupt nicht tageslichttauglich.

Für die Publikumsjury im großen Garten war die Wahl an diesem Abend nicht leicht. Allein der Vergleich zwischen einem Roman und dem Genre Lyrik, stellte es vor eine Herausforderung. Das empfanden auch die Potsdamer so, die ihre je drei Stimmen auf mehrere Kandidaten verteilten.

Die Siegerin nimmt die Urpotsdamer auf Korn

Eine eindeutige Siegerin gab es dennoch: die 39-jährige Potsdamerin Christine Anlauff überzeugt mit ihrem Essay „Potsdamer lächeln nicht“. Sie nimmt darin die Urpotsdamer aufs Korn, die eher schroffe Umgangsformen pflegen, die man jedoch - fast zu ihrem Bedauern – wegen der vielen Neuzugezogenen immer seltener in der Stadt findet. „Ich freue mich immer, wenn mir ein Potsdamer Urgestein mit eher schroffem Umgangston begegnet. Es würde mir etwas fehlen, stürben sie ganz aus“, sagt Anlauff, die selbst in Potsdam geboren wurde und lebt. Trotzdem räumte sie angesichts ihrer Kritik an den Potsdamer „Ureinwohnern“ ein schlechtes Gewissen ein.

Zwei weitere Preisträger des Literaturpreises wurden ebenfalls prämiert: Über den zweiten Platz konnte sich Heidi Ramlow mit ihrem Roman „16. August 1946“ freuen. Den dritten Preis nahm Heinrich von der Haar für den Roman „Mein Himmel brennt“ mit nach Hause.

Das Literatur-Kollegium Brandenburg Das Literatur-Kollegium Brandenburg ist ein gemeinnütziger Verein, dem etwa 60 Schriftsteller, Regisseure, Journalisten, Übersetzer, Bibliothekare, Literaturwissenschaftler und Freunde der Literatur angehören. Es wurde 1990 in Potsdam gegründet. Der Verein fördert Autoren sowie literarischen Nachwuchs durch Werkstätten, Manuskriptdiskussionen und Lesungen. Bis zum Jahr 2015 schrieb der Verein fünfmal den Brandenburgischen Literaturpreis aus. Nachdem das Brandenburgische Kulturministerium die Förderung für die Auszeichnung eingestellt hatte, rief der Verein 2018 den Publikums-Literaturpreis ins Leben.

Von Elvira Minack