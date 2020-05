Cyber-Attacke und Coronavirus: Das kosten Potsdam die Krisen

Potsdam

Die Coronapandemie und die Nachwirkungen des Citrix-Cyber-Angriffs kosteten das Potsdamer Rathaus bisher rund 550.000 Euro. Das berichtete Thomas Morgenstern-Jehia, Fachbereichsleiter für E-Government, am Dienstagnachmittag im Digitalisierungsausschuss. Dort stellte er die geplanten IT-Kosten für den kommenden Doppelhaushalt 2020/2021 vor und die finanziellen Auswirkungen der Krisen.

Der Cyber-Angriff auf das Rathaus im Januar führte zu Mehrkosten in Höhe von 237.843 Euro: Ursachensuche, Technikerneuerung, Expertenberatung. Einige Kosten wie Updates und Neuinstallationen seien auch ohne den Angriff geplant gewesen. Die Analyse der IT-Security-Beratung sei aber ein Mehrkostenpunkt, den Morgenstern-Jehia aktuell aber nicht beziffern konnte. Als Konsequenz aus dem Citrix-Vorfall würde nun aber eine Cyber-Attacken-Versicherung für jährlich 20.000 Euro abgeschlossen. Diese hätte nach seiner Einschätzung zumindest die Kosten der ausgefallenen IT und der Analyse übernommen.

Konsequenzen aus dem Citrix-Sicherheitsleck

Damit die Systeme der Landeshauptstadt sicherer laufen, sollen, anders als geplant, elf statt vier IT-Mitarbeiter eingestellt werden, die sich in Zukunft auch um die IT-Sicherheit kümmern sollen. Zwei der Stellen werden dabei neu geschaffen: „Wir planen den Aufbau eines Security Operation Centers (SOC), bei dem es um die aktive Überwachung des Gesundheitsstatus der Systeme geht, um daraus Schlussfolgerungen ziehen und Maßnahmen ergreifen zu können“, erklärt Morgenstern-Jehia.

Thomas Morgenstern-Jehia ist seit Oktober 2019 Fachbereichsleiter für E-Gouvernement in der Potsdamer Verwaltung. Quelle: Peter Degener

Auch die Coronapandemie ein wesentlicher Kostenpunkt. „Die Arbeitsplatzausstattung hat durch die Coronasituation und das Homeoffice eine deutlich andere Dynamik und Priorisierung als in der ursprünglichen Haushaltsplanung. Und das ist eine Herausforderung für die Landeshauptstadt“, sagt Morgenstern-Jehia. Das Problem: Die Mitarbeiter brauchen neben der Technik auch einheitliche Systeme. Viele der Fachbereiche nutzen eigene Systeme, die nun vereinheitlicht werden müssen, sodass Schnittstellen entstehen können.

Das Rathaus in der Corona-Pandemie

Bisher sind durch Maßnahmen wie das Arbeiten im Homeoffice 315.000 Euro ausgegeben worden. Dafür seien 120 Notebooks, Lizenzen und Chips für VPN-Verbindungen für die Verwaltungsmitarbeiter gekauft worden, sowie die Internetanbindung verbessert worden. „Das wird nicht für alle Mitarbeiter sinnvoll sein, aber für einen Großteil der Jobs“, erklärt Morgenstern-Jehia die weiteren im Doppelhaushalt geplanten Kosten.

Ein wesentlich höheres Budget ist im Doppelhaushalt für die laufenden Kosten und die Investitionen in die Infrastruktur allerdings nicht eingeplant. Im Gegenteil, es sind sogar etwa drei Millionen Euro weniger eingeplant. Deswegen kam im Digitalisierungsausschuss von Lars Eichert ( CDU) die Frage auf, womit die Mehrkosten den bezahlt werden sollen.

Thomas Morgenstern-Jehia erklärt der MAZ: „Wir haben aus 2019 noch einen Haushaltsrest von rund 19 Millionen Euro. Diesen verbrauchen wir jetzt.“ Für den gesamten Bereich der IT-Infrastruktur sind jeweils 20 Millionen Euro für die Jahre 2020 und 2021 eingeplant. Darunter fallen sowohl die Kosten für die Coronapandemie, den Citrix-Vorfall, den Ausbau der Infrastruktur im Rathaus sowie die Verbesserung der IT an Schulen in Kombination mit dem Digitalpakt, der noch einmal mit zehn Millionen vom Bund gefördert wird.

