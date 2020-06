Innenstadt

Ein Apotheker aus der Potsdamer Innenstadt hat den Versuch zweier Kunden vereitelt, mit einem gefälschten Rezept an verschreibungspflichtige Medikamente zu gelangen. Zum Schein ging er auf die Forderung ein, tauschte aber den Inhalt der Medikamentenpackung gegen Leerblister aus. Als das Duo die Apotheke verließ, folgte der Apotheker und informierte die Polizei. Diese konnten das 16-jährige Mädchen und den 20-jährigen Mann in einer Straßenbahn aufgreifen und ins Polizeigewahrsam bringen. Dort wurden Sie von der Kriminalpolizei vernommen. Die Ermittlungen wegen Betruges und Verstoßes gegen das Arzneimittelgesetz dauern an.

