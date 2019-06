Innenstadt

Sieben gegen eins: Vor einer Bar an der Friedrich-Ebert-Straße ist am nächtlichen Samstagmorgen ein 26-jähriger Mann von sieben unbekannten Personen geschlagen und misshandelt worden. Ein Streit gipfelte kurz nach ein Uhr darin, dass die Gruppe gemeinsam und gleichzeitig auf ihr Opfer einschlug, eine Glasflasche als Waffe nutzend. Der Mann wurde durch Glassplitter am Rücken verletzt. Am Kopf erlitt er zudem eine Platzwunde. Die Gruppe floh unerkannt in Richtung Hauptbahnhof. Ermittelt wird wegen gefährlicher Körperverletzung.

Von Rainer Schüler