Potsdam

Woran erkennt man einen Clown? Klar, an der roten Nase. Woran noch? Der eine watschelt wichtigtuerisch in viel zu großen Schuhen durch die Manege, der andere fällt ungeschickt immer wieder über die eigenen Beine. Jeder Clown muss sich zunächst einmal auf einen Typ festlegen, was in den sorgsam gewählten Outfits zum Ausdruck kommt. Und auf eine Gangart. Wenn Matthias Romir auf der Bühne in einen Trippelschritt verfällt, hat er unter jedem Fuß vier Räder. Denn am liebsten gleitet er in Rollschuhen durch die Botanik. Bei jedem Move wirkt er ungläubig, dass dies wirklich so einfach und glatt geht.

Unmissverständliche Aufforderung. Quelle: Franka Schwuchow

Autodidakt aus Nürnberg

Zwei Mal musste Romirs 80-minütiges Solo-Gastspiel in Potsdam wegen der Pandemie schon verschoben werden. An diesem Wochenende beschließt sein Programm mit dem Titel „Das Leben ist Kurzgeschichten“ den Winterzirkus, den das T-Werk im Kooperation mit der Fabrik und dem Waschhaus auf dem Kulturstandort Schiffbauergasse alljährlich um diese Zeit ansetzt. Matthias Romir ist von Hause aus Jongleur. Der Autodidakt aus Nürnberg möchte keinen Dummen August mimen, der wie ein Betrunkener sein Nichtkönnen demonstriert, sondern einen Clown, der viel kann, aber keine Ahnung hat, wozu das eigentlich gut ist.

Kein Horrorclown

Die weiße Schminke in seinem Gesicht ist nur dünn und transparent aufgetragen. Romir distanziert sich somit von diesen Horror-Gestalten, die einem Angst einjagen können, weil der wahre Charakter unter einem Makeup-Panzer verborgen liegt. Wer er ist, wird dennoch zur spannenden Frage. Auf einer schnurgeraden Betonplattenpiste im Nirgendwo löst sich vom Horizont ein größer werdender Punkt. Zu Wild-West-Gitarrenklängen rollt Romir auf der Bühnenleinwand auf die Theaterbesucher zu.

Der Weg auf die Bühne führt durch dieses Landschaft. Quelle: Anatoli Akerman

Ein Hauch Männerballett

Er könnte jemand sein, der kurz vor dem Auftritt eines Männerballetts das Weite gesucht hat. Seine muskulösen Beine stecken in schwarzen Strumpfhosen, darüber ein schwarzen Minikleid. Unsicher tritt er aus dem bewegten Lichtbild ins Scheinwerferlicht vor die Leinwand auf die Bühne. In der einen Hand trägt er einen Ammenkoffer, in der anderen hält er ein Schild, auf dem mit Großbuchstaben Anweisungen geschrieben stehen wie „Still!“ oder „Stimmung!“.

Der Clown möchte also Beifall generieren, den er auch bekommt. Doch dann fällt er gleich mit der Tür ins Haus und bittet eine Zuschauerin auf die Bühne. Aber kein weibliches Wesen hat Lust auf Mitmachtheater. Romir ringt mit dem Publikum („Ich habe Zeit...“). Am Ende stellt sich dann ein Jan zur Verfügung, der tapfer mitspielt und dem in der Rahmenhandlung sogar eine Schlüsselrolle zukommt.

Schnurtelefon und Handy

Die eigentliche Vorstellung besteht aber aus weißen Gummibällen und weißen Keulen, die der unkonventionelle Clown stets spielerisch-zwanghaft um sich herum wirbelt und garniert. Er ist immer in Bewegung – als sei er ein wandelndes Perpetuum Mobile. Es ist schwer zu sagen, ob er sich um die Bälle und Keulen dreht oder sie um ihn. Seinen weißen Motorradhelm hat er inzwischen gegen eine schwarz Melone eingetauscht. Plötzlich sitzt er an einem altertümlichen Schreibtisch als sei er eine Kafka-Figur, die in einem Versicherungsbüro Aktivität vortäuscht. Romir greift zu einem ehrwürdigen Schnurtelefon, um Jan anzurufen. Denn der musste seine Telefonnummer zurücklassen, die aber inzwischen in einem der Papierkörbe gelandet ist, den der Clown, frisch verliebt, durchwühlt. Mit der schwarz geränderten Brille wirkt die Bühnenfigur älter als der 41-jährige Darsteller. Aus jeder Geste und jedem Blick sprechen Neugierde und Angst, Leichtigkeit und Schwermut, Spontanität und eine tief sitzende Gehemmtheit. Als der Clown noch einmal Kontakt zu Jan im Publikum aufnimmt, diesmal mit einem Handy, fragt dieser zurück: „Und wie geht’s Dir?“ Die Antwort ist bezeichnend: „So lala.“

Matthias Romir ist ein Witzbold, der Mitleid erregt, ein Könner, der die Brotlosigkeit seiner Kunst ausstellt. Doch darauf beschränkt sich auch seine Botschaft. Seine Show erweist sich als anekdotischer Nummernreigen, den er in vier absurde Kapitel unterteilt hat. Überschriften wie „Der perfekte Tag“ oder „Ballmaschinen-Mensch“ tun wenig zur Sache und unterstreichen die Vergeblichkeit und Sinnlosigkeit allen Tuns. Eingespielte Musiktitel von Tango bis Haevy Metal sorgen für zahlreiche Stimmungsumschwünge.

Szene in der Show „Das leben ist Kurzgeschichten“. Quelle: Franka Schwuchow

Tanzen und Posieren

Matthias Romir steht für ein munteres Crossover aller Bühnenkünste. Der Jongleur führt viele Tänze auf und auch ein Bilder- und ein Pantomimentheater, das sich im Posieren gefällt. Er sagt sogar ein Gedicht auf. Und wenn ihm die Bälle mal verspringen und eine Keulen nicht dorthin wirbelt, wohin sie soll, gehört das zur Show. Romir ist Straßentheater-gestählt, ihn kann so schnell nichts aus dem Konzept bringen.

Das aufgesetzte Finale mit vielen weißen Luftballons und einem Revolver entspricht zwar allen Gesetzen der Dramaturgie und dem Genre der Parodie, erscheint am Ende aber austauschbar. So virtuos und eigen dieser Clown ist, alles in allem fehlt ihm eine Idee, in seiner Sprache etwas Überraschendes und Neues über den Menschen oder die Gegenwart zu sagen.

info Nächste Vorstellung: 19. Februar, 20 Uhr. T-Werk, Schiffbauergasse 4 E, Potsdam. Karten an der Abendkasse.

Von Karim Saab