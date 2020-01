Innenstadt

Diebstahlserie im Club Laguna an der Posthofstraße: Wie Inhaber Marcus Weber auf der Facebookseite der Diskothek berichtet, sind dem gesamtem Personal in der Nacht zu Sonntag aus dem Büro Handy, Portemonnaies und Schlüssel geklaut worden. Die Polizei erklärt dazu in ihrem Bericht am Sonntag: „Unbekannte drangen während des laufenden Diskothekenbetriebs durch Aufhebeln einer Tür in einen Büroraum ein und entwendeten insgesamt vier Smartphones von Angestellten der Diskothek. Die Polizei ermittelt wegen Einbruchdiebstahls.“

Inhaber wendet sich mit Botschaft an die Täter

Inhaber Weber bittet bei Facebook zudem um Zeugenhinweise. „Ich bitte jeden nochmal in sich zu gehen und zu überlegen, ob jemand im Flur der Garderobe etwas Auffälliges gesehen hat.“ Darüber hinaus wendet er sich direkt an die Täter mit der Botschaft: „Das ist ein absolutes NoGo und ich bitte die gestohlenen Gegenstände gesammelt anonym irgendwo abzugeben.“

Von MAZonline