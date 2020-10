Potsdam

Zum Ausklang des Jubiläumsjahres lädt das Sinfonieorchester Collegium musicum Potsdam am 1. Adventssonntag in die Schinkelhalle in der Schiffbauergasse ein.

Auf dem Programm steht in einer Live-Uraufführung der Weinachtsliederkreis von Hans Chemin-Petit, der das Collegium musicum im Sommer 1945 kurz nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs aus der Taufe hob.

Radioübertragung im Rias Berlin

Erstmals und bislang einmalig wurde der Weihnachtsliederkreis, ein Arrangement bekannter Weihnachtslieder, 1953 vom Rias Berlin für Radioübertragungen aufgenommen. Eine Aufführung im Konzertsaal vor Publikum erfolgte nach Angaben des Collegiums musicum bislang nicht.

Den Sopransolopart übernimmt Dana Hoffmann. Die Sopranistin ist auf Konzert- und Theaterbühnen, aber auch in der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche Berlin regelmäßig mit ihrem Konzert- und Oratorienrepertoire zu erleben. Mit dem Collegium musicum trat sie bereits als Gretel in Humperdincks Oper „Hänsel und Gretel“ auf.

Der Bassbariton Jonathan de la Paz Zaens ist Preisträger internationaler Gesangswettbewerbe und stellt sein Können als Konzertsänger der Oratorien Bachs, sowie Mozarts, Händels, Haydns, Brahms, aber auch in Liederabenden immer wieder unter Beweis.

Suite aus Hindemiths Tuttifähnchen

Ein weiterer Programmpunkt ist die Suite aus dem musikalischen Weihnachtsmärchen „Tuttifähnchen“ von Paul Hindemith. Dirigieren wird Knut Andreas, der Künstlerische Leiter des Collegiums musicum.

Sollte das Konzert am 29. November um 16 Uhr ausverkauft sein, wird es nach seinen Angaben eine zweite Aufführung um 18 Uhr am selben Tag geben. Karten gibt es an allen Vorverkaufsstellen und unter www.ticketeria.de.

Von Volker Oelschläger