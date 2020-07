Innenstadt

Neue Probleme im Bergmann-Klinikum von Potsdam: Wie das städtische Krankenhaus am Dienstagnachmittag mitteilte, sind im Trinkwasser Coli-Bakterien aufgetaucht. Das sei im Rahmen routinemäßiger Wasserbeprobungen aller Gebäude am Standort Charlottenstraße festgestellt worden, betreffe aber nur einige wenige Häuser, erklärte Kliniksprecherin Theresa Decker. Es seien „leicht erhöhte Messwerte“.

Daraufhin wurden - neben der Spülung der betroffenen Stellen - auch umfangreiche Nachbeprobungen vorgenommen. Um die Ursachen dieser Verunreinigung herauszufinden, zum Beispiel, ob es sich in Problem der zentralen Wasserversorgung handelt, sei das Klinikum „ Ernst von Bergmann“ im Austausch mit den Stadtwerken sowie dem Gesundheitsamt der Stadt.

Genügend Wasser in Flaschen da

„Wir haben ausreichend Trinkwasser in Wasserflaschen eingekauft beziehungsweise abgefüllt“, sagte Decker auf MAZ-Anfrage. Das Waschen und Duschen sei weiterhin erlaubt. „Der Grenzwert wird nur knapp überschritten“, so Decker. Als Grenzwert laut Trinkwasserverordnung dürfen Coliforme Bakterien (Fäkalbakterien) in 100 Mililitern Wasserprobe nach einem Anreicherungsverfahren nicht nachweisbar sein. Werden erhöhte Werte festgestellt, müssen Maßnahmen getroffen werden, diese Bakterien im Trinkwasser abzutöten, etwa durch Chlorung oder Ozon-Zugabe. Die Keime sind vor allem für immungeschwächte Menschen gesundheitsgefährdend.

Regelmäßige Wartung, trotzdem ein Problem

Auf Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen werden im Klinikum trinkwasserführende Leitungen und Anlageteile regelmäßig gewartet und gepflegt, immer in enger Abstimmung und in Zusammenarbeit mit der Krankenhaushygiene des Klinikums., so Decker.

Die Mitarbeiter und Patienten der Gebäude C, D und E des Klinikums seien am 6.Juli informiert worden. Nach Vorliegen eines weiteren Testergebnisses für einen zusätzlichen Gebäudeteil wurde die Trinkwasser-Warnung nun am Dienstagnachmittag „vorsorglich auf den gesamten Campus Charlottenstraße ausgeweitet.“

Abgekochtes Wasser kein Problem

„Wir sehen uns in der Verantwortung unseren Patienten und Mitarbeitenden gegenüber. Daher haben wir heute den gesamten Standort Charlottenstraße darüber informiert, bis auf weiteres kein Leitungswasser als Trinkwasser zu verwenden – auch wenn viele Gebäude oder Gebäudeteile laut Laborberichten nicht betroffen sind“, so Hans-Ulrich Schmidt, Geschäftsführer des Klinikums. Das bedeutet, dass in den Sanitärräumen (Patienten-/Mitarbeiter-WC und -Duschen) sowie in den Stationsküchen und Bereichsküchen das Leitungswasser bis auf Weiteres nicht als Trinkwasser verwendet werden darf. Hinweisschilder „Kein Trinkwasser“ werden sichtbar an die Zugangstüren angebracht. Abgekocht ist die Nutzung des Wassers (z.B. als Teewasser) unbedenklich.

Sterilfilter wurden eingebaut

Darüber hinaus wurden weitere Maßnahmen eingeleitet, etwa der Einbau von Steril-Filtern sowie das systematische Spülen der Leitungen. Der externe Hygieneberater Klaus-Dieter Zastrow erklärte, die bei den Routineproben nachgewiesenen Coliformen Bakterien seien Indikatororganismen für die Qualität von Wasser und ein Hygieneindikator in der Lebensmittelherstellung. Mit der vorsorglichen Regelung für den gesamten Campus komme das Klinikum seiner Verantwortung für Patienten und Mitarbeiter nach.

