Innenstadt

Das Collegium musicum feiert am 27. September im Nikolaisaal mit einem Jubiläumskonzert sein 75-jähriges Bestehen. 1945 gegründet vom Komponisten und Dirigenten Hans Chemin-Petit, der sich in Potsdam um die musikalische Vielfalt im Chor- und Orchesterbereich und vor allem durch die Etablierung regelmäßiger Serenadenkonzerte im Hof des Stadtschlosses verdient gemacht hat, ist das Collegium musicum als ältestes Orchester der Landeshauptstadt Potsdam eine der traditionsreichsten hiesigen Musikvereinigungen.

Spätromantisch bis zeitgenössisch

Mit rund 75 Laien- und Profimusikern ist das Sinfonieorchester Collegium musicum, dessen Leitung seit 1998 in der Hand von Knut Andreas liegt, nicht nur zum zahlenmäßig größten Orchester der Landeshauptstadt herangewachsen, sondern vereint auch ehrenamtlich tätige Musiker aus Potsdam, Berlin und dem Umland. Die Besetzung erlaubt es, das spätromantische bis zeitgenössische Orchesterrepertoire ebenso zu pflegen wie Werke des Barock und der Wiener Klassik.

Mit seinem Jubiläumskonzert feiert das Sinfonieorchester Collegium musicum Potsdam nicht nur sein 75. Bestehen, sondern gemeinsam mit seinen Gästen, den vier Saxophonisten von „Meier’s Clan“, auch gleichzeitig den 20. Geburtstag des namhaften Saxophon-Quartetts. Die vier Musiker von „Meier’s Clan“ begannen ihre Grundausbildung an der Potsdamer Musikschule bei Werner Meier und studierten später an der Hochschule für Musik Berlin.

Bunt schillernd mit vielen Facetten

Sie begeistern heute mit dem Facettenreichtum des in den 1840er Jahren erfundenen Saxophons und demonstrieren seinen Weg vom wenig beachteten Außenseiter der Anfangszeit bis zu seinen heute nicht mehr wegzudenkenden vielfältigen Einsatzmöglichkeiten in Klassik, Jazz, Rock und Pop. So wird auch das Jubiläumskonzert ein bunt schillerndes Programm mit vielen Facetten aufweisen.

Der Potsdamer Komponist Gisbert Näther hat speziell für diesen Anlass ein Auftragswerk für Saxophon-Quartett und Orchester geschrieben, das als Auftragswerk der beiden Jubilare am 27. September im Nikolaisaal seine Uraufführung erleben wird. Erklingen werden außerdem Werke

Nach den ursprünglichen Plänen sollten die Feiern des Orchesterjubiläums im Mai mit zwei Aufführungen von Carl Orffs „Carmina Burana“ im Nikolaisaal und im Konzerthaus Berlin eröffnet werden.

Leningrad-Sinfonie musste ausfallen

Als spektakulärer Höhepunkt sollte Anfang Juni zur 12. Folge der beliebten Open-Air-Reihe „Klassik im Weberplatz“ in einem Konzert gemeinsam mit dem Filmorchester Babelsberg die legendäre Leningrad-Sinfonie Nr. 7 und Filmmusiken von Dmitri Schostakowitsch zum 75. Jahrestag des Kriegsendes erklingen.

Beide Konzertprojekte mussten wegen Corona ersatzlos abgesagt werden. Erst mit dem Konzert im Nikolaisaal kann das Collegium musicum zur ursprünglichen Terminplanung zurückkehren – freilich unter Pandemie bedingt veränderten Aufführungsbedingungen.

Da zur Sicherung des Mindestabstands nur eine begrenzte Anzahl an Tickets für das Konzert um 18 Uhr zur Verfügung stehen, wird es bei ausverkaufter Aufführung um 18 Uhr eine weitere Aufführung um 20 Uhr geben. Karten gibt es laut Veranstalter ausschließlich in der Ticketgalerie des Nikolaisaals.

Von Volker Oelschläger