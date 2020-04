Trotz Mindestabstand: Polizei bekräftigt Verbot von Menschenkette

Innenstadt

Die Polizei weist Kritik an der Absage der für Sonntag angemeldeten Kundgebung der Initiative Seebrücke zurück. Versammlungen seien laut Eindämmungsverordnung derzeit „per se verboten“, sagte Polizeidirektor Endro Schuster am Mittwoch auf MAZ-Anfrage. Daraus ergebe sich, dass auch die für Sonntag angemeldete Kundgebung verboten sei.

Von den Anmeldern angekündigte Schutzmaßnahmen zur Wahrung des Infektionsschutzes wie Mindestabstände von drei Metern zwischen den Teilnehmern, Mundschutzpflicht und Farbmarkierungen seien für die Behörden deshalb nicht relevant.

Schuster informierte zugleich darüber, dass es eine „Unterlassungsverfügung“ der Polizeidirektion gegenüber den Veranstaltern, wie von der MAZ am Dienstag berichtet, nicht gegeben habe. Die Polizei habe die Anmelder lediglich per Mail und Briefpost darüber informiert, dass die Kundgebung laut Eindämmungsverordnung und Infektionsschutzgesetz verboten sei.

Die Anmelder haben unterdessen via Twitter bekannt gegeben, dass sie „per Eilantrag“ ihr „Grundrecht auf Versammlungsfreiheit“ einklagen würden. Schuster wollte sich zu möglichen juristischen Auseinandersetzungen auf Auf MAZ-Nachfrage nicht äußern. Das läge nicht in der Zuständigkeit der Behörde.

Er kündigte aber an, die Polizei werde am Sonntag Präsenz zeigen, weil er davon ausgehe, dass die Absage der Kundgebung nicht alle Teilnehmer erreicht hat.

Wie berichtet, wollen die Initiatoren am Sonntag um 15 Uhr eine Menschenkette zwischen dem Rathaus und dem Landtag bilden, um für die Evakuierung der Flüchtlingslager in Griechenland zu demonstrieren.

Kritik an der Absage der Kundgebung durch die Polizei kam bereits aus mehreren Rathaus-Fraktionen.

Potsdam habe sich per Stadtverordetenbeschluss zum Sicheren Hafen erklärt, sagte Sascha Krämer (Linke), „darum sollten wir zu unser Verantwortung stehen“. Er finde es „falsch, dass die Demo, bei der die Organisatoren sich und den Teilnehmern einen Mindestabstand und Mundschutzpflicht selbst auferlegen, untersagt“ werde: Gerade in diesen Zeiten seien „Zeichen der und Mahnung für mehr europäische Solidarität wichtig“, so der Stadtverordnete: „Ich hoffe, dass der Oberbürgermeister als Koordinator des Bündnisses ,Städte Sichere Hafen’, den Organisatoren den Rücken stärkt.“

Stadtpräsident Pete Heuer ( SPD) plädierte für eine Verständigung zwischen Anmeldern und Behörden: „Die Veranstalter sollten mit der Polizei ein genehmigungsfähiges Format der politischen Willensbekundung verhandeln. Auch in Corona-Zeiten muss politischer Protest möglich sein.“

Uwe Fröhlich (Grüne) kritisierte, das Grundrecht der Demonstrationsfreiheit werde „hier wegen des ,Infektionsschutzgesetzes des Bundes und der Eindaemmungsverordnung des Bundes und der Länder’ willkürlich ausgesetzt: Gerade auch bei Kontaktsperren durch die Dauer und die besondere Lage der Corona-Pandemie sollte ,Kritik in Form von Versammlung mit Abstandsregel und Rücksicht möglich gemacht und nicht untersagt werden“, sagt Fröhlich.

Er bezeichnete die Absage als „Eingriff in demokratische Grundrechte“: Natürlich ist es vor dem Hintergrund wichtig auf die Ausnahmesituation des Gesundheitsschutzes entsprechend zu reagieren. Genau das hat der Veranstalter der Menschenkette ja entsprechend berücksichtigt.“

