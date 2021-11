Potsdam

Die Brandenburger Landesregierung will am Donnerstag die Beschränkungen für Ungeimpfte deutlich verschärfen. Laut einem Eckpunkte-Papier soll die 2G-Regel flächendeckend unter anderem für Bars, Restaurants, Kinos und Theater angeordnet werden.

Was denken die Menschen auf Potsdams Straßen zum 2G-Zwang?

Wir haben sie gefragt. Hier die Antworten

Dirk Albrecht (63), aus Bernau: „Es ist in Ordnung. Wir sind geimpft, um die anderen zu schützen. Ich bin der Meinung, wer sich nicht impfen lässt, der muss damit dann auch leben können.“

Dirk Albrecht (63) mit seiner Frau Kerstin. Quelle: Martin Müller

Heiko Hildesheim (48), aus Potsdam: „Letztendlich sollten alle, wenn denn schon, getestet sein. Ansonsten kann man sich ja auch mit Impfung anstecken. Man sollte die Maßnahmen lieber sinnvoll durchführen als so. Im Verhältnis zu anderen Sachen völlig übertrieben. Ich bin kein Fan von Zwangsmaßnahmen.“

Heiko Hildesheim (48) Quelle: Martin Müller

Eine 34-jährige Potsdamerin, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen will: „Ich finde das unangemessen und ausgrenzend. Noch dazu ist es unlogisch, weil immer mehr davor gewarnt wird, dass Geimpfte andere genauso infizieren können, ohne es zu wissen. Vielleicht haben sie dann einen nicht so schweren Verlauf, das kann sein. Es ist für jeden die eigene Entscheidung, ob er sich impfen lassen möchte oder nicht – aber eben dieses ‚oder nicht‘ sollte auch berücksichtigt werden. Und: Da die Testpflicht im Moment ja nur bei Ungeimpften besteht, sieht man positive Tests auch nur bei Ungeimpften. Es wäre doch mal interessant zu wissen, wie der Stand bei den Geimpften ist, wenn man die genauso testen würde.“

Katerina Osadnik (33), aus Potsdam: „Ich bin nicht geimpft. Für mich bedeutet das, dass ich stark eingeschränkt werde. Ich werde das zwar akzeptieren, aber ich finde, dass das Bundesland so versucht, die Leute dazu zu bringen, sich impfen zu lassen. Ich bin dagegen.“

Katerina Osadnik (33) Quelle: Martin Müller

Petra Schmidt (63), aus Potsdam: „Meine Meinung ist da zweigeteilt. Erstmal: ja, jeder muss das selbst für sich entscheiden. Aber jeder muss auch Verantwortung für die anderen tragen. Von meiner Seite aus finde ich es ok. Ich habe aber auch keinen Hass auf Leute, die dagegen sind. Da hat jeder seine eigene Meinung. Aber, wie gesagt, man muss bedenken, dass man auch andere Menschen gefährdet, das ist leider so.“

Petra Schmidt (63) Quelle: Martin Müller

Alle aktuellen Corona-Zahlen gibt es jeden Morgen im MAZ-Corona-Update für Potsdam.

Von MAZonline