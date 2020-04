Corona: 38 Senioren auf Hermannswerder positiv, Zahl der infizierten Mitarbeiter steigt auf sieben

Hermannswerder

In der Seniorenpflege auf Hermannswerder ist es zu einem umfangreichen Corona-Ausbruch gekommen. 38 von 80 Bewohnern sind positiv auf das Virus getestet worden. Die Zahl der nachweislich infizierten Mitarbeiter ist am Donnerstag um zwei weitere auf sieben gestiegen, erklärte der Vorstandsvorsitzende der Hoffbauer-Stiftung, Frank Hohn, auf MAZ-Nachfrage. Insgesamt sind etwa 50 Mitarbeiter in dem Heim beschäftigt. Ansonsten habe es am Donnerstag keine weiteren Auffälligkeiten oder dramatische Verschlechterungen im Gesundheitszustand der Betroffenen gegeben, so Hohn.

Es ist nicht die erste Senioreneinrichtung in Potsdam, die einen Ausbruch verzeichnet. Im Evangelischen Zentrum für Altersmedizin (EZA) waren bereits am Wochenende mindestens acht Patienten positiv getestet worden, in der Heilig-Geist-Residenz an der Alten Fahrt gab es zwei mittlerweile überstandene Infektionen.

Anzeige

Deutschlandweit gelten nach ARD-Recherchen bereits weit über 500 Pflegeeinrichtungen als infiziert. Dort leben aber zugleich die besonders stark gefährdeten Risikopatienten mit hohem Alter und vielen Vorerkrankungen.

Das Altenstift auf Hermannswerder gehört zur Ernst von Bergmann Care gGmbH (EvB Care). Die Hoffbauer-Stiftung ist der Mehrheitsgesellschafter der Gesellschaft, die zum Teil auch dem Ernst-von-Bergmann-Klinikum gehört.

Frank Hohn ist Vorstandsvorsitzender der Hoffbauer-Stiftung. Quelle: Friedrich Bungert

Alle Mitarbeiter arbeiten seit dem Wochenende in Schutzmontur

„Wir haben am Dienstagabend die Testergebnisse bekommen. Die Bewohner sind weitgehend symptomfrei“, erklärte Frank Hohn, Vorstandsvorsitzender der Hoffbauer-Stiftung am Mittwoch. In Absprache mit dem Gesundheitsamt der Stadt Potsdam habe man die Bewohner in ihren Einzelzimmern isoliert und aus dem Pflegepersonal zwei Teams gebildet, die sich jeweils nur um die negativ oder die positiv getesteten Bewohner kümmern würden.

„Die Mitarbeiter arbeiten seit dem Wochenende in voller Schutzmontur“, sagte René Schulz, Geschäftsführer der EvB Care. Man sei mit Schutzausrüstung „für die nächsten Wochen ausreichend ausgestattet, sodass wir da keine Engpässe erwarten“, so Schulz. Sollte die Krise allerdings noch lange andauern, sei man auf Unterstützung der Stadt angewiesen. Das habe man der Stadt auch bereits kommuniziert, betonte Hohn.

Mehrmals täglich werden nun die Symptome bei den betroffenen Bewohnern kontrolliert und darüber Buch geführt. Bei einigen Bewohnern gebe es bereits leichtes Fieber, das vom Hausarzt behandelt werde, sagte René Schulz, „niemand ist in einem kritischen Zustand.“ Die Angehörigen wurden am Mittwoch telefonisch informiert und reagierten „durchaus mit Verständnis“, sagte Schulz.

René Schulz, Geschäftsführer der EvB Care gGmbH Quelle: Friedrich Bungert

Die rund 50 Mitarbeiter wurden am Mittwoch allesamt erneut getestet, wobei noch keine Ergebnisse vorliegen. Drei positiv getestete Mitarbeiter sind nach Angaben der EvB-Care in häuslicher Quarantäne. Am späten Nachmittag erhöhte sich die Zahl der infizierten Mitarbeiter nach Angaben der Stadt sogar auf fünf.

Zweites Seniorenheim der EvB Care wird vorerst nicht getestet

Die EvB Care betreibt ein zweites Seniorenheim in Potsdam in der Geschwister-Scholl-Straße, die „ Seniorenpflege am Charlottenhof“ mit 44 Plätzen. „Wir haben dort keinen Anlass für eine flächendeckende Testung, derzeit ist das Haus symptomfrei“, erklärte Hohn auf Nachfrage. Der zweite EvB-Care-Geschäftsführer Hans-Ulrich Schmidt sagte allerdings: „Wir sind zu Tests in Absprache mit dem Gesundheitsamt.“ Für regelmäßige und flächendeckende Teste gebe es nicht genug Ressourcen, sodass man sich nach den Richtlinien des Robert-Koch-Instituts verhalte. Die Bewohner der Seniorenpflege auf Hermannswerder sollen aber „in den nächsten Tagen“ erneut getestet werden, kündigte die Evb Care an.

Infektionsweg ist unklar - erste Bewohnerin war am Freitag positiv getestet

Wie das Virus in das Seniorenheim auf Hermannswerder gelingen konnte, ist unklar. Bereits am Freitag war eine Bewohnerin im St. Josefs-Krankenhaus aus anderen Gründen behandelt und dabei auch auf Corona getestet worden – mit positivem Ergebnis. „Wir haben daraufhin alle Mitarbeiter, die mit ihr Kontakt hatten, noch am selben Tag getestet“, erklärte Hohn. Am Tag darauf wurden alle weiteren Mitarbeiter getestet und nach drei positiven Ergebnissen wurden am Montag alle Bewohner des Heims überprüft.

Das Heim hatte als eine der ersten Pflegeeinrichtungen der Stadt bereits am 16. März ein Besuchsverbot erlassen; fast eine Woche, bevor die Stadt eine entsprechende Verordnung für alle Pflegeeinrichtungen in Potsdam erließ.

Mitarbeiter der verschiedenen Einrichtungen seien „seit Monaten“ nicht zwischen den Häusern gewechselt, die Geschäftsführer haben zudem jegliche Besuche seit Wochen unterlassen. „Wir unterbrechen die Infektionsketten innerhalb des Hauses und die von außen nach innen. Aber wir verwenden gerade wenig Energie darauf zu suchen, woher das Virus kam, denn das lässt sich vermutlich nicht klären“, sagte Hoffbauer-Chef Frank Hohn. Er befürchtet, dass neben Altenheimen vor allem Gemeinschaftsunterkünfte für Flüchtlinge die „Brennpunkte“ für neue Infektionen sein werden.

Von Peter Degener