Corona: 52 Menschen sind in Potsdam infiziert

Potsdam

In Potsdam gibt es am Montagabend 52 bestätigte Infektionen mit dem SARS-Cov2-Virus. Mehr als 400 Menschen sind als Kontaktpersonen ersten Grades in häuslicher Absonderung. Darüber informierte Rathaussprecherin Juliane Güldner am Abend. Damit ist der Anstieg der Fallzahlen in Potsdam weiter geringer als erwartet. Ein Trend sei daraus aber aktuell noch nicht ablesbar, betonte Juliane Güldner.

Der Andrang an den beiden Testzentren, die der Kassenärztliche Bereitschaftsdienst am Stern und am St. Josefs-Krankenhaus eingerichtet hat, sei moderat. An beiden Stellen wird ausschließlich nach den strengen Kriterien des Robert-Koch-Instituts getestet: Nur, wer Kontakt zu einem Infizierten hatte oder in einer Risikoregion war und zudem Atemwegssymptome zeigt, wird abgestrichen.

Stab will weitere Schutzausrüstung

Der Krisenstab der Stadt befasst sich zur Zeit vor allem mit der Beschaffung weiterer Schutzausrüstung für das medizinische Personal. Zuletzt war am Wochenende eine vom Gesundheitsministerium des Landes bestellte Lieferung in der Stadt an die Kliniken ausgegeben worden. Die 50.000 Atemschutzmasken waren allerdings nur ein Bruchteil der Bestellung. Allein der Bund habe bereits vor zehn Tagen 150 Millionen Atemschutzmasken geordert. „Es geht dann natürlich auch um die Frage, wie wir die Hausärzte, die niedergelassenen Ärzte und die ambulante Pflege unterstützen können“, sagte Rathaussprecherin Juliane Güldner.

Unterdessen gibt es auch gute Nachrichten: Einer der Patienten, die im Potsdamer Klinikum Ernst von Bergmann wegen einer Covid19-Infektion stationär behandelt wurde, konnte am Montag entlassen werden. Der Patient sei fieber- und symptomfrei gewesen, zwei Tests auf das SARS-Cov2-Virus seien negativ gewesen. „Das Virus konnte also nicht mehr nachgewiesen werden“, so Thomas Weinke, Ärztlicher Direktor am Klinikum. Der nun entlassene Patient ist der dritte, der geheilt aus dem Klinikum entlassen werden konnte. Zwei weitere Patienten werden noch im Klinikum behandelt.

Das Klinikum Ernst von Bergmann ruft angesichts der steigenden Fallzahlen Menschen mit Verdacht auf Covid-19 und leichten Erkältungssymptomen dazu auf, besonnen zu agieren und zum Schutz von Patienten und Personal nicht in die Notaufnahme oder Kindernotaufnahme zu kommen. Die Abstrichtests erfolgen weiterhin ambulant über den ärztlichen Bereitschaftsdienst in den beiden Potsdamer Testzentren.

Von Nadine Fabian und Saskia Kirf