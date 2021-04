Corona in Potsdam - Abiturientin in der Pandemie: „Hygienekonzept an Schulen ist nicht durchdacht“

Lian Beilstein (18) schreibt in wenigen Wochen an der Steuben-Gesamtschule in Potsdam ihr Abitur. Im MAZ-Interview spricht sie über eiskalte Klassenräume, mit Corona infizierte Mitschüler und die Frage: Abi mit Prüfung oder ohne?