Brandenburger Vorstadt

Konstanze Lübeck versteht die Welt nicht mehr: „In den Grundschulen toben die Kinder auf dem Pausenhof umher und machen Kontaktsport in der Turnhalle ohne jeden Abstand, aber unsere Kinder sollen zwei Meter Abstand nach jeder Seite halten.“ Das zwingt die Sänger vom „Spatzenchor“ der Singakademie in einer ungewollte Winterpause und verhindert mangels Proben jeden Auftritt.

Derzeit üben die Kinder aus den Klassenstufen eins bis sechs nämlich im Freien, im Hof der Gerhart-Hauptmann-Schule. „Im Sommer mussten wir mal abbrechen, weil ein Junge die Hitze nicht ertragen hat“, erzählt sie. Auch wegen einsetzenden Regens haben sie schon aufgehört. „Und auch der Wind ist nicht gut, er verweht den Gesang.“ Jetzt wird es immer kälter, immer nasser – und die Proben werden immer ungewisser. „Seit nunmehr 19 Monaten beherrscht das Corona-Virus unser Leben und beschränkt es in vielerlei Hinsicht“, sagt die Chorleiterin und seufzt, „immer wieder wird betont, dass besonders die Kinder unter der Situation zu leiden haben. Aber es geht um den Wert des Singens gerade für die Jüngsten.“

Man müsse die Regularien in Frage stellen, die zur Bewältigung der Corona-Krise aufgestellt werden, sagt Lübeck. Seit Monaten kann der Chor nicht mehr in der Mensa proben, denn der von ihm geforderte Abstand nach allen Seiten kann in keinem Klassenraum mit über 20 Kindern eingehalten werden. Unterricht aber findet statt, ohne Maske, ohne diesen Abstand. „Am Nachmittag kommt dann die Chorleiterin und sagt: Kinder, jetzt wird es gefährlich, wir wollen singen . . .“

Dabei verweist Lübeck auf eine Studie der Charité und der Technischen Universität Berlin, mit der ein Team unter Leitung des Phoneatie-Professors Dirk Mürbe nachgewiesen hat, dass Kinder deutlich weniger Aerosole beim Singen ausstoßen als Erwachsene; ihr Lungenvolumen ist ja auch kleiner.

Seit September darf zumindest der Kinder-und Jugendchor der Singakademie mit seinen älteren Kindern wieder im Nikolaisaal proben. Voraussetzung ist für alle ein tagesaktueller Negativ-Test, die Maskenpflicht bis zum Platz und das Singen mit Abstand. Eine neu installierte CO2-Ampel vermittelt ein sicheres Gefühl.

Doch der jüngere Chor hat diese Trainingsmöglichkeit nicht, weil der Nikolaisaal kein geeignetes Zeitfenster anbieten kann, denn zur Spatzenchor-Zeit dienstags ab 15 Uhr übt im Nikolaisaal schon die Kammerakademie. Und viele Eltern können ihre Kinder nach der Schule nicht zum Konzerthaus in der City bringen und dort auch wieder abholen.

Potsdamer Chor „steht im Regen“

Der Chor sitzt also seit Herbst 2020 im Freien auf dem Schulhof der Schule 12, er sitzt, „denn so kleine Kinder kann man nicht eine Dreiviertelstunde zum Stehen zwingen“, sagt Lübeck, die im Hof zwar 20 Stühle vorfindet, aber 20 weitere immer nach draußen schleppen muss und wieder rein. Weil die Plastikstühle zu kalt werden in der kalten Jahreszeit, bräuchte man eigentlich Sitzkissen. Die Kinder werden vom Hort abgeholt zur Probe in der Schule; die Eltern holen sie ab.

„Wir kämpfen schon seit Wochen abwechselnd gegen Hitze, Kälte, Sturm, Natur-und Umgebungsgeräusche.“ Alle Kinder des Chores stammen von dieser Schule. Nach einem Freiluft-Werbekonzert hatte man gleich 25 neue Sänger – jetzt sind es mehr als 40.

Ministerium besteht auf Abstandsregel

Lübeck wandte sich an das Gesundheitsministerium, verwies auf die Studie und bat darum, die Ungleichbehandlung der singenden Kinder mit denen im Unterricht und im Sport aufzuheben und die starre Zwei-Meter-Vorgabe zu lockern, die ihr lebensfern erscheint. In der negativen Antwort des Ministeriums wurde auf die Studie gar nicht eingegangen, man beharrte auf der Abstandsregel, die in Berlin nur 1,5 Meter fordert.

Das Ministerium gab zu, dass „die Aerosolfreisetzung beim Kontaktsport höher sein kann als beim Singen“, doch sei ein Verbot des Indoor-Sports ein „vergleichsweise deutlich gravierenderer Einschnitt als eine Abstandsregelung beim Singen.“ Die Ausgangslage beim Sport und beim Singen sei eine „vollkommen andere“. Das sieht Lübeck vollkommen anders und wandte sich auch an den Bildungsausschuss des Landtages, der das Thema sofort auf seine Tagesordnung setzte.

Getrennte Gruppen sind denkbar

Im Interesse der Kinder müsse man „eine Form finden, die auf der einen Seite die Kinder schützt und auf der anderen Seite ihnen nicht das Erlebnis des gemeinsamen Singens nimmt“, fordert sie: „Warum kann man nicht bei geöffneten Fenstern mit Abstand, aber keine zwei Meter, höchstens 1,20, gemeinsam singen? Warum können wir nicht ein Konzept erarbeiten, mit denen wir den Chor unter dieser Maßgabe in zwei Gruppen teilen, diese parallel arbeiten und sich dann am Ende für zehn Minuten auf dem Schulhof zum gemeinsamen Singen treffen?“ Die Kinder hätten sich „noch nie als Chor gemeinsam gehört.“ Und im November soll es im Nikolaisaal eigentlich ein großes Konzert geben. Was nun?

Von Rainer Schüler