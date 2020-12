Potsdam

Dick eingepackt sitzt mein Sohn im Flur. Strumpfhose, Jacke und Mütze sind für ihn das sichere Zeichen, dass es jetzt raus geht. Als ich zum Balkon gehe und die Tür öffne, schaut er mich entgeistert an, als wollte er sagen: Das soll alles sein? Leider ja, denn mein Eineinhalbjähriger ist wegen eines Corona-Falls in seiner Kita in Quarantäne. Der Balkon und der Blick auf den Spielplatz sind momentan das höchste der Gefühle. Es ist der zweite Tag nach seinem angeordneten Covid-Test. Wir warten auf das Ergebnis. Und das Schlimmste: Er ist krank, hatte unter anderem Fieber, und ich bin es auch.

Corona oder nur ein Infekt?

Für einen Augenblick bleibt die Welt stehen, wenn man erfährt, dass das eigene Kind Kontakt zu einem bestätigten Fall hatte. Wann genau, wie lange und wie intensiv, das erfahren wir wahrscheinlich nie. Ich verstehe das, aber die Sorge wird dadurch nicht kleiner. Ist er infiziert oder hat er „nur“ einen Infekt? Am Tag nach Bekanntwerden des Corona-Falls in der Kita – mein Sohn ist zu diesem Zeitpunkt schon den dritten Tag krank zu Hause, ruft das Gesundheitsamtes an und schickt uns zum Test in die Potsdamer Metropolishalle. Das Mitte November dort eingerichtete Testzentrum betreibt die Kassenärztliche Vereinigung Brandenburg (KVBB).

Ergebnis sollte nach etwa 72 Stunden verfügbar sein

Nach dem Abstrich erhalten wir einen Zettel, auf dem steht, dass wir nach etwa 72 Stunden mit dem Testergebnis rechnen können. Ist der Befund positiv, gibt es einen Anruf der KVBB. Ist er negativ, kommt eine SMS. So weit, so gut. Also warten wir und hoffen. Ich habe mich inzwischen sicherheitshalber freiwillig in Quarantäne begeben, angeordnet ist sie trotz des engen Kontaktes zu unserem Verdachtsfall und Symptomen bei mir nicht. Der dritte Tag ist ein Sonntag und zieht ergebnislos an uns vorbei.

Diesen Zettel erhalten Getestete nach ihrem Abstrich in der Metropolishalle. Quelle: Luise Fröhlich

Am vierten Tag nach dem Test ruft ein sehr freundlicher Soldat im Namen des Gesundheitsamtes an und fragt nach dem Befinden meines Sohnes. Es geht ihm schon viel besser, mir langsam auch. Ich frage zurück, ob der Behörde vielleicht schon unser Befund vorliegt. Da heißt es, dass wir dem Amt den Befund zuliefern müssten. Wir sollten doch mal nachfragen. Leichter gesagt als getan. Inzwischen befürchten mein Mann und ich, dass unser Test verloren gegangen sein könnte. Eine Telefonnummer steht auf dem Zettel der KVBB vom Testzentrum nicht, also versuchen wir es in der Zentrale.

Ärztlicher Notdienst nimmt Daten auf

Dort werden wir unwirsch abgebügelt. Für solche Fälle wäre doch ganz klar der ärztliche Bereitschaftsdienst unter der 116 117 zuständig, sagte uns der Mitarbeiter. Wir verstehen den Zusammenhang bis heute nicht, aber beim Notdienst war man immerhin nicht abweisend, nahm unsere Daten auf und kündigte einen Rückruf an. Der kam nie. Meine Sorge potenzierte sich inzwischen auch deshalb, weil die Quarantäne-Zeit bereits in drei Tagen enden sollte. Aber: Ohne Befund keine Entlassung, sagte der Soldat.

Am Nachmittag dieses Tages spürt auch mein Sohn die Anspannung. Nach dem Mittagsschlaf will er nicht allein sein, keine Minute. Er streckt die Arme hoch, will auf den Arm und tanzen oder die Autos auf der Straße anschauen – natürlich vom Fenster aus. Die vielen Lichterketten sind auch schön, aber nicht lange. Seine Bausteine interessieren ihn fünf Minuten lang. Ich glaube, er kann sein Spielzeug langsam nicht mehr sehen. Wir fühlen uns gefangen im Quarantäne-Dreieck.

Proben gehen ins Labor nach Brandenburg/Havel

120 Tests können in der Metropolishalle am Tag maximal genommen werden, sagt KVBB-Sprecher Christian Wehry auf MAZ-Nachfrage. In der ganzen vergangenen Woche waren es rund 300. Die Proben gehen ausschließlich an ein Labor in Brandenburg/Havel. Zumindest die Distanz scheint also nicht weit. Ob die angegebene Drei-Tage-Frist immer eingehalten werden kann? „In der Regel schon“, sagt Christian Wehry. Bei uns leider nicht.

Am fünften Tag nach dem Test erscheint neben der Angst vor einem positiven Corona-Befund auch die Sorge, ob wir das Ergebnis überhaupt noch bekommen. Ständig wandert der Blick aufs Handy, die Kita schickt eine Mail. Auch dort sind scheinbar noch keine Ergebnisse bekannt. Mir ist, als würde ich ohne Taschenlampe in einem stockdunklen Wald fest sitzen. Der gelbe Quarantäne-Bescheid vom Gesundheitsamt flattert ins Haus. Mit meinem Sohn spiele ich hundertmal „Hoppe, Hoppe, Reiter“ bis sein Lachen verklingt.

Am sechsten Tag folgt endlich die Erlösung

Der sechste Tag bricht an. 144 Stunden sind seit dem Abstrich vergangen, noch immer keine Gewissheit. Würde die Quarantäne ab morgen verlängert werden, müsste ich Lohnfortzahlung in Anspruch nehmen. Ich bin kurz davor, die Corona-Hotline zu wählen. Irgendjemand muss doch wissen, was mit dem Test passiert ist. Es ist eine Qual. Kurz nach 14 Uhr werde ich endlich erlöst. Das Gesundheitsamt ruft an: Der Test war negativ, der Fall wird geschlossen, wir dürfen ab morgen wieder raus! Das war knapp. „Eine schönere Nachricht hätten Sie mir nicht überbringen können“, sagte ich der Frau am Telefon. Mein Sohn wacht auf, ich gehe zu ihm und wir tanzen – diesmal vor Freude und Erleichterung.

Teil eines „größeren Ausbruchsgeschehens“

Später ist von der KVBB zu erfahren, dass wir offenbar Teil eines „größeren Ausbruchsgeschehens“ waren. Das Gesundheitsamt veranlasste viele Tests in der Metropolishalle. In diesem Zusammenhang habe es Probleme an den Schnittstellen zum Gesundheitsamt gegeben, die inzwischen durch eine technische Plattform gelöst sein sollten. Ich wünsche mir und allen Betroffenen, dass das so ist. Am siebenten Tag nach dem Test rief übrigens die KVBB an und fragte, ob wir den Befund schriftlich brauchen.

Von Luise Fröhlich