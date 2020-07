Corona-Alltag in Potsdam-West: Wie eine Fotografin ihn festhält

Potsdam West

Die Nachrichten kamen aus China, dann aus Italien. Aber im Laufe des März verändert sich die Realität auch in Deutschland, auch in Potsdam West. Die Bedrohung ist nicht sichtbar, schwer einzuschätzen. In der Vierer-WG von Rebekka Eversmann wird über die persönlichen Ängste gesprochen. Man beschließt, keine Freunde, keine Besucher mehr zu empfangen.

Rebekka Eversmann ist ein geselliger Mensch, wie sie sagt. Und meistens weiß sie, was sie will. In Berlin hat die eloquente 28-jährige bereits ein Studium der Bekleidungstechnik abgeschlossen. Doch sie möchte gestalten, nicht nur produzieren. Sie stellt sich einer Aufnahmeprüfung an der Fachhochschule Potsdam für den Fachbereich Kommunikationsdesign - und besteht. Das Medium Fotografie entdeckt Sie hier, in einem Kurs der Dozentin Anne Heinlein, als Berufung und auch als Berufsperspektive.

Ein einsames Videogespräch und ein gesperrter Spielplatz. Rebekka Eversmann hat ihren Corona-Alltag in Potsdam-West fotografiert. Quelle: Rebekka Eversmann

Doch in diesem Jahr ist vieles anders, die ursprünglichen Planungen für das Sommersemester werden hinfällig. Die Hochschulräume sind geschlossen, Kontakte zu Kommilitoninnen und Dozenten nur noch über digitale Kanäle möglich. Andererseits entfallen Wege. Seminare sind erreichbar, ohne das Haus zu verlassen. Als Rebekka wieder vor die Tür geht, beobachtet sie die Veränderungen in ihrem Kiez, freut sich über positive Initiativen.

Ein Clubkonzert vom Balkon etwa, Hilfsangebote am Bauzaun. Der Konsum ist verändert, Alltagsgüter werden für kurze Zeit zur Mangelware. Und das Einkaufen selbst mutiert zur Freizeitbeschäftigung. Viele Eindrücke dokumentiert Rebekka mit ihrer Kamera, sachlich, präzise, mit sicherem Blick. Die handwerklichen Fähigkeiten hat sie bereits erworben. Die Beschäftigung mit Kamera und Computer hilft ihr, die Geschehnisse zu objektivieren und ihre Ängste zu bewältigen. Sie hat damit eine konstruktive Betätigung gefunden in einer Zeit mit reduzierten äußeren Angeboten.

Schutzmasken sind Pflicht in der Tram, im Auto nicht. Rebekka Eversmann hat ihren Corona-Alltag in Potsdam-West fotografiert. Quelle: Rebekka Eversmann

Auch die Abschlusspräsentation dieses Semesters an der Fachhochschule wird online abgehalten, die übliche öffentliche Ausstellung entfällt. 20 Kursteilnehmer und teilnehmerinnen treffen sich mit Professor Wibke Loeper auf der digitalen Konferenzplattform Zoom. Auch für die Dozentin ist es, nach vielen Jahren Lehrpraxis, eine völlig neue Situation.

Rebekka schreibt zu ihrem Fotoessay: „Die letzten Monate waren eine Zeit der Widersprüche und Extreme. Menschen vereinsamten und fühlten sich gleichzeitig tiefer miteinander verbunden. Der Leere im Außen stand eine Fülle neuer Ideen im Innern entgegen.“

Rebekka Eversmann studiert Kommunikationsdesign an der Fachhochschule Potsdam.. Quelle: Maximilian Braun

Nur wenige andere Arbeiten haben die Pandemie explizit zum Thema, doch die plötzliche Auseinandersetzung mit der eigenen Lebenssituation und die speziellen Arbeitsbedingungen haben sichtbaren Ausdruck gefunden. So sind, bei allen subjektiven Ansätzen, ungewollt auch Dokumente eines historischen Zeitabschnitts entstanden. Dessen Ende ist heute noch nicht abzusehen.

Von Detlev Scheerbarth