Potsdamer Kulturveranstalter haben in einem Offenen Brief an die Ministerpräsidenten der Länder appelliert, die strengen Publikumsbegrenzungen für Konzerte, Theateraufführungen und andere öffentliche Veranstaltungen aufgrund des Anstiegs der Anzahl der mit Covid-19 infizierten Personen zu überdenken.

„Die starre Verordnung von 100 bis 150 Zuschauern für jedes Haus muss zu Gunsten individueller Lösungen aufgehoben werden“, heißt es in dem Schreiben, das am Dienstag veröffentlicht wurde.

Zu den Unterzeichnern gehören die Intendantin des Hans-Otto-Theaters, Bettina Jahnke, Alexander Hollsteiner von der Kammerakademie Potsdam, Heike Bohmann und Michael Dühn von den Musikfestspielen und vom Nikolaisaal, Jens-Uwe Sprengel vom T-Werk und Sven Till von der Fabrik.

Die Unterzeichner weisen darauf hin, dass es „fast überall außerhalb der eigenen vier Wände“ in öffentlichen Raum riskanter sei, sich zu infizieren als in ihren Veranstaltungsräumen, da dort die vorgeschriebenen Hygiene- und Abstandsregeln penibel eingehalten würden.

Kunst und Kultur hätten in den vergangenen Wochen und Monaten „im Wortsinn sichere Räume“ geschaffen. „Deshalb bitten wir die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten, auf Maßnahmen zu verzichten, die dazu führen würden, Kulturveranstaltungen weiter zu erschweren bzw. faktisch unmöglich zu machen“, heißt es in dem Schreiben weiter.

Hintergrund sind geltende Verordnungen, wonach bei einer 7-Tage-Inzidenz von 35 Infektionen pro 100.000 Einwohner in einer Region, an öffentlichen Veranstaltungen nicht mehr als 150 Personen teilnehmen dürfen, ab einem Wert von 50 nur noch 100 Personen.

In Brandenburg haben mehrere Landkreise diese Werte überschritten. In Potsdam lag der Wert am Montagmorgen nach Angaben des Brandenburger Gesundheitsministeriums bei 47,7.

Am Mittwoch beraten die Länderchefs mit Bundeskanzlerin Angela Merkel ( CDU) über weitere Regelungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie.

