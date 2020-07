Innenstadt

Für die Arbeit der Expertenkommission zur Untersuchung des Corona-Ausbruchs am Klinikum „ Ernst von Bergmann“ soll nach MAZ-Informationen eine viertel Million Euro bereitgestellt worden sein. Mit dem Betrag sollen demnach unter anderem Aufwandsentschädigungen, Tagungskosten und die Arbeit einer Geschäftsstelle finanziert werden. Für externe Gutachten sollen zusätzliche Aufwendungen möglich sein.

Auftraggeber der Kommission, die am 14. Mai ihre Arbeit aufgenommen hat, ist der Aufsichtsrat des Klinikums. Sozialbeigeordnete Brigitte Meier ( SPD) als dessen Vorsitzende wollte sich auf MAZ-Anfrage weder zum Budget noch zur Herkunft des Geldes äußern: „Die Angelegenheiten des Aufsichtsrates sind nicht öffentlich zu behandeln, weshalb hierzu keine Auskunft gegeben werden kann.“

Meier bestätigte aber, dass der Aufsichtsrat über die Höhe und die Bereitstellung des Budgets entschieden hat.

Honorare für gutachterliche Stellungnahmen

Ex-Gesundheitsministerin Anita Tack als eine der Kommissionsvorsitzenden hatte unmittelbar nach der Arbeitsaufnahme auf MAZ-Anfrage mitgeteilt, das Gremium arbeite auf ehrenamtlicher Basis, die Mitglieder erhielten eine Aufwandsentschädigung. Für gutachterliche Stellungnahmen würden sie mit den üblichen Honoraren vergütet.

Finanziert wird die Kommission nach MAZ-Informationen vom Klinikum. Auch dessen Sprecherin Damaris Hunsmann wollte sich nicht dazu äußern. Sie verwies am Dienstag nach MAZ-Anfrage auf den Aufsichtsrat.

Eine vergleichbare finanzielle Größenordnung gab es bei der 2011 nach dem Stadtwerkeskandal eingesetzten Transparenzkommission. Das mit Kommunalpolitikern und Experten besetzte Gremium wurde mit 300.000 Euro von den Stadtwerken finanziert.

Die Untersuchungskommission zum Klinikum soll ihren Abschlussbericht nach dem bisherigen Zeitplan im November vorlegen.

Vor zwei Wochen ist mit einem Schreiben der Aufsichtsratsvorsitzenden an die Mitglieder des Hauptausschusses bekannt geworden, dass der Untersuchungsauftrag der Kommission im Zuge staatsanwaltschaftlicher Ermittlungen am Klinikum wegen des Corona-Ausbruchs modifiziert werden soll.

Stadt beschneidet Untersuchungsauftrag

Um eine „klare Abgrenzung zur Ermittlungstätigkeit der Staatsanwaltschaft zu gewährleisten“, sollte die Arbeit der Kommission sich demnach nunmehr auf die „ Untersuchung organisatorischer Rahmenbedingungen und die daraus folgende Ableitung für die zukünftige Arbeit der Klinik konzentrieren“. Die Aufarbeitung interner Verantwortlichkeiten hingegen wäre für die Kommission kein Thema mehr ( MAZ berichtete).

Die Änderung des Auftrages soll am kommenden Montag im Aufsichtsrat des Klinikums „abschließend beraten“ und „voraussichtlich“ beschlossen werden, wie es in dem Schreiben hieß.

Kommissionsvorsitzende Tack hatte gegenüber MAZ erklärt, dass sie die Modifizierung des Auftrages selbst angeregt habe. Denn mit dem Ermittlungsbeginn der Staatsanwaltschaft am Klinikum sei klar gewesen, „dass wir keine Gespräche mehr mit den Beschäftigten, dem Personal des , Ernst von Bergmann’ führen können“.

Die Arbeit der Kommission konzentriere sich nunmehr vor allem auf die Auswertung der zur Verfügung stehenden Akten und Unterlagen.

Neue Details zum Corona-Ausbruch

Unterdessen gibt es weitere Details bei der unabhängig laufenden Aufklärung des Corona-Ausbruchs am Klinikum durch einzelne Stadtverordnete.

Auf Anfrage des Vorsitzenden der Stadtverordnetenversammlung Pete Heuer ( SPD) hat die Verwaltung am Montag in einer der MAZ vorliegenden nicht öffentlichen Antwort mitgeteilt, dass es dem Gesundheitsamt nicht möglich gewesen sei, das Corona-Ausbruchsgeschehen am Klinikum über Krankmeldungen aus der Außensicht zu erkennen.

Der Verdacht auf ein sogenanntes Nosokomiales Ausbruchsgeschehen hätte „ausschließlich von den Verantwortlichen des Klinikums getroffen werden können“, heißt es in der Antwort. Die Frage nach einer Aufschlüsselung der Labormeldungen nach Mitarbeitern und Patienten wird verneint.

Was wusste das Gesundheitsamt?

Zur Frage nach der Erkrankung von Mitarbeitern und der Weitergabe entsprechender Informationen vom Gesundheitsamt an das Klinikum verweist die Verwaltung zunächst auf die ärztliche Schweigepflicht, nach der Informationen nicht ohne entsprechende Schweigepflichtentbindung an den Arbeitgeber, in diesem Fall das Klinikum, gesendet werden dürften.

Zudem hätten zur Infektionslage bei den Mitarbeitern des Klinikums wegen des Wohnortsprinzips „zahlreiche Gesundheitsämter“ auch im Umland und in Berlin befragt werden müssen.

Vom 18. bis zum 28. März gingen beim Gesundheitsamt laut Antwort 118 Labormeldungen ein, die unter Abzug von Mehrfachmeldungen 88 Patienten aus dem Klinikum betrafen.

Von Volker Oelschläger