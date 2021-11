Potsdam

Trotz eines Corona-Ausbruchs hält das Potsdamer Ernst-von-Bergmann-Klinikum die Türen offen. Es werde kein allgemeines Besuchsverbot geben, sagte Krankenhaus-Sprecherin Damaris Hunsmann auf MAZ-Nachfrage.

Suche nach Ursprung und Kontakten

Am Freitagabend war bekannt geworden, dass es Corona-Fälle auf der Urologie-Station gibt. Über den Umfang macht das Krankenhaus keine Angaben. Es seien aber mehrere Patienten und mehrere Mitarbeitende betroffen. Von einem Ausbruch werde ab zwei sicher nachgewiesenen Infektionsfällen gesprochen, erklärte Hunsmann. Der RBB hatte zuerst berichtet.

Die Herkunft der Infektion ist noch zu klären. Erkannt wurde sie innerhalb „des routinemäßigen, engmaschigen Abstrichmanagements“ – alle Patienten werden regelmäßig PCR-Tests unterzogen. Besucher kommen seit dem 20. November nach der 2G+-Regel in Haus: Jeder Gast muss genesen oder geimpft sein und zusätzlich einen negativen Test nachweisen. Akzeptiert werden qualifizierte Antigen-Schnelltests. Patienten dürfen pro Tag einen Besucher zwischen 11 und 19 Uhr empfangen. Mitarbeitende werden täglich auf Corona getestet.

Aufnahmestopp für die Urologie im Potsdamer Bergmann-Klinikum

Nachdem die Infektionen festgestellt wurden, trat ein Ausbruchs-Management-Team zusammen und legte die Schritte fest, um den Ausbruch einzudämmen. Die betroffenen Patienten wurden auf die Covid-Station verlegt. „Diese ist als interdisziplinäre Station geführt. Ärzte aller Fachbereiche kommen dort zu ihren Patienten“, so Hunsmann weiter. Darüber hinaus wurden ein Aufnahmestopp und Besuchsverbot für die Urologie verhängt. Der Zutritt zu der Station lasse sich sehr gut kontrollieren.

Die Kontakte der Betroffenen werden nun nachverfolgt, Patienten oder Mitarbeiter aus der Umgebung der Infizierten abgestrichen. Auch Besucher werden identifiziert. „Ziel ist es, den Ausbruch schnellstmöglich zu beenden“, sagte Hunsmann.

„Ausbrüche sind Teil des ,neuen Alltags’“

„Ausbrüche sind in der aktuellen Pandemie-Situation leider Teil des ,neuen Alltags’ von Pflegeeinrichtungen oder Krankenhäusern“, so die Sprecherin in einer schriftlichen Stellungnahme, „entscheidend ist, diese frühzeitig zu erkennen, die Ursache zu ermitteln, abzustellen und somit schnellstmöglich zu beenden.“

Anders als das Bergmann-Klinikum hat das katholische Josefs-Krankenhaus beschlossen, ab dem heutigen Samstag keine Besucher mehr einzulassen. Diese Regelungen gilt für alle Kliniken der Alexianer, einschließlich dem geriatrischen Fachkrankenhaus (EZA) in der Potsdamer Weinbergstraße. Ambulante Patienten müssen allerdings ebenfalls ab Samstag die 3G-Regeln erfüllen, also geimpft, genesen oder getestet sein.

Corona-Ausbruch im März 2020 in Potsdamer Klinik

Bereits in der ersten Corona-Welle hatte es in dem städtischen Krankenhaus in Potsdam einen Corona-Ausbruch gegeben. Schon damals war die Urologie eine der ersten betroffenen Stationen – zusammen mit der Nephrologie und der Geriatrie. Nach MAZ-Informationen hat die Urologie vergleichsweise viele Patientenaufnahmen – immer ein Risikobereich trotz Test und Impfung.

Beim ersten Ausbruch wurden 140 Patienten und 208 Mitarbeitende infiziert. 47 Corona-Patienten starben im Krankenhaus – gut die Hälfte von ihnen waren hochbetagte und schwer vorerkrankte Personen auf der Geriatrie. Das komplette Krankenhaus nahm ab dem 1. April 2020 keine Patienten mehr auf.

Potsdamer Klinik-Spitze ausgetauscht

Das Robert-Koch-Institut nannte später schwere Versäumnisse beim Krisenmanagement als Grund dafür, dass der Ausbruch so heftig wurde. Die Geschäftsführer Steffen Grebner und Dorothea Fischer mussten ihre Posten räumen. Die Ermittlungen gegen sie und leitende Klinik-Ärzte waren im vergangenen August eingestellt worden. Die Nachfolger, Tim Steckel und Hans-Ulrich Schmidt führten unter anderem ein Schutz-, Hygiene- und Sicherheitskonzept ein.

Von Alexander Engels