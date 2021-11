Potsdam

Versteckte Infektionen, geschlossene Station und ungute Erinnerungen: Das Potsdamer Ernst-von-Bergmann-Klinikum (EvB) hat erneut mit einem Corona-Ausbruch zu kämpfen. Insgesamt haben sich laut Klinik-Chef Hans-Ulrich Schmidt sieben Patienten und zwei Mitarbeiter der Urologie mit dem Virus infiziert. „Alle Patienten waren symptomfrei, die Infektion ist bei routinemäßigen Abstrichen entdeckt worden“, berichtet der Sprecher der Geschäftsführung. Wie das Virus auf die Station gekommen ist, könne er nicht sagen. „Es gibt keinen hundertprozentigen Schutz. Mitunter sind Patienten, die bei der Aufnahme negativ getestet wurden, 48 Stunden später plötzlich positiv.“

Im Klinikum sei es in der vierten Welle der erste Ausbruch gewesen. „Aber das Virus ist brandgefährlich“, sagt Schmidt, „und ich fürchte, das wird nicht der letzte Ausbruch gewesen sein.“ Dennoch weckt das jüngste Geschehen auch im Haus ungute Erinnerungen an 2020, als sich in der ersten Welle bei einem Corona-Ausbruch im Klinikum 140 Patienten und 208 Mitarbeitende infizierten und 47 Corona-Patienten starben. „Diese Erfahrung und der Umgang damit hat auch viele bei uns im Haus schwer belastet.“

EvB-Klinikchef erwartet auch für Potsdam und Umland bald Inzidenzen von mehr als 1000

Aktuell habe man auf den Ausbruch sofort reagiert, betont Schmidt. Die Urologie sei geschlossen, die infizierten Patienten seien auf die Covid-Station verlegt worden. „Wir haben für solche Fälle inzwischen ein Standard-Prozedere, haben alle Maßnahmen getroffen“, sagt der Bergmann-Geschäftsführer, „aber Fakt ist: Wir müssen lernen, damit umzugehen.“

Anders als das katholische St. Josefs-Krankenhaus in Potsdam bleibt das EvB dennoch – vorerst und unter strengen Regeln – offen für Besucher. „Ich kann nicht versprechen, dass wir nicht auch ein Besuchsverbot verhängen müssen“, so Schmidt, „aber noch bin ich nicht soweit. Die Patienten brauchen einfach die sozialen Kontakte.“

Klinikum stockt Covid-Intensivbetten weiter auf: „bald bayerische Verhältnisse“

Dennoch ist auch Schmidt beim Blick auf die „explodierenden Infektionszahlen“ höchst alarmiert. „Wir erwarten in zwei bis vier Wochen auch bei uns bayerische Verhältnisse.“ Dort müssen Corona-Patienten inzwischen ausgeflogen werden, weil die örtlichen Krankenhäuser derart überlastet sind, dass sie die Kranken nicht mehr versorgen können.

Die Stadt Potsdam meldete für Samstag 164 Neuinfektionen und eine Sieben-Tage-Inzidenz von mehr als 480, in Potsdam-Mittelmark liegt die Inzidenz inzwischen bei mehr als 550. „Und die Infektionen steigen weiter steil an, ein Ende ist nicht absehbar.“ Schmidt ist überzeugt, dass auch in Potsdam und Umland bald Inzidenzen von 1000 und mehr Realität sein werden. „Da kann man sich ausrechnen, wie viele neue Patienten wir bald aufnehmen müssen. Das wird uns ans absolute Limit führen.“

In der kommenden Woche wird das Bergmann-Klinikum erneut die Covid-Betten aufstocken. „Wir versuchen uns so gut wir möglich auf die Bedrohungslage vorzubereiten und parallel noch so viele andere Patienten wie möglich zu behandeln“, sagt Schmidt. Doch zur Wahrheit gehöre auch: „Wenn wir die Covid-Intensivbetten aufstocken, schaffen wir nicht mehr Betten, sondern wir machen andere Intensivbetten zu. Und das ist eigentlich eine Katastrophe.“

Personal-Ausfälle im Bergmann-Klinikum: „Mitarbeiter sind emotional am Ende“

Hinzu kommt, dass auch das Bergmann-Klinikum aktuell mit massiven Personalausfällen zu kämpfen hat. „Unter anderem, weil Eltern sich um ihre Kinder kümmern müssen, die wegen Coronafällen in Kita oder Schule in Quarantäne sind.“ Hinzu komme die psychische Belastung. „Die Mitarbeiter sind emotional schon am Ende. Glauben Sie, jemand geht freiwillig auf die Covid-Station?“

Gibt es Lichtblicke? „Auch die können wir aktuell schwer geben, denn es wird erstmal nur schlimmer und schlimmer.“ Besonders hart dürfte es zu Weihnachten werden, sagt Schmidt. „Das können wir an den heutigen Infektionszahlen leider schon sehr genau ablesen.“

Von der neuen Impf-Offensive und den neuen Eindämmungsmaßnahmen erwartet Schmidt wenig. „Ich bin ehrlich gesagt fassungslos, wie ruhig die Politik ist.“ Denn egal, wie schnell nun geimpft und geboostert werde, „es wird nicht mehr helfen“. Hinzu kommen offenbar Versorgungsengpässe mit Impfstoffen. „Hausärzte melden uns, dass sie nur 30 Dosen pro Woche bekommen, auch Großhändler melden, dass zu wenig geliefert wird.“

Die einzige gute Nachrichte, die Schmidt zum aktuellen Zeitpunkt noch verkünden kann: „Die neue südafrikanische Virus-Variante Omikron ist bisher bei uns in Potsdam noch nicht angekommen, zumindest haben wir sie noch nicht nachgewiesen. Doch unser Sequenzierungs-Labor hat auch diese Entwicklung im Blick.“

Von Anna Sprockhoff