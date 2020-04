Covid-19 in Potsdam - Corona-Ausbruch in Potsdam: Drei von vier Fällen stehen in Verbindung zum Bergmann-Klinikum

Die Zahl der Corona-Infektionen in Potsdam steigt rasant. Grund dafür sind vor allem die lückenlosen Tests am städtischen Klinikum. Dort wurden 78 Patienten und 63 Mitarbeiter Covid-positiv getestet – und es gibt einen weiteren Toten.