Die Corona-Lage unter Potsdams Kindern verschärft sich zunehmend. Aktuell gibt es an zwei Schulen und in einer Kita Ausbrüche.

Wie die MAZ erfuhr sind die Fontane-Oberschule mit 20 nachgewiesenen Infektionsfällen, die Eisenhart-Grundschule mit fünf Fällen und die Kita Sternschnuppe mit acht Fällen betroffen. In den Schulen gilt eine strenge Pflicht zum tragen eines Mund-Nasen-Schutzes – auch im Unterricht.

19 von 252 Schulen und Kitas in Potsdam betroffen

Insgesamt gibt es Fälle an 19 von 252 Schulen und Kitas. In Potsdam gelten derzeit 69 Kinder und elf Mitarbeiter von Schulen und Kitas als infiziert. 492 Menschen Kinder sind in Quarantäne sowie drei weitere Mitarbeitende.

„Allgemein ist zu beobachten, dass trotz nahezu durchgängiger Einhaltung der sogenannten A-H-A-L-Regeln, ab etwa Ende Juli/Anfang August die Fallzahlen deutlich angestiegen sind“, sagte Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) am Mittwoch in der Stadtverordnetenversammlung. Die CDU hatte um Stellungnahme zu den Schul-Ausbrüchen gebeten.

Inzidenz bei Kindern und Jugendlichen über 100

Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt unter Kindern und Jugendlichen seit längerem besonders hoch, wie Schubert bestätigte. In der Altersgruppe der Fünf- bis 14-Jährigen lag sie über 100, während sie bei Senioren unter 30 liegt. „Das Gesundheitsamt beobachtet das derzeit größte Infektionsgeschehen sowie das größte Aufkommen an Kontaktpersonen im Bereich Klasse 1 bis 6“, sagte Schubert.

Für betroffene Schulen erlässt das Gesundheitsamt „zeitlich befristete Auflagen“. Dazu zählt etwa die Maskenpflicht an der Fontaneschule, wo mehrere Klassenstufen betroffen sind. Gerade bei Grundschulen würden in der Regel ganze Klassen unter Quarantäne gestellt, da dort keine Maskenpflicht gelte, so Schubert weiter.

Veranstaltung mit RKI-Chef Wieler nach Protestdrohungen abgesagt

Der Oberbürgermeister bestätigte zudem auf Nachfrage von Linken-Fraktionschef Stefan Wollenberg, dass eine Veranstaltung mit dem Leiter des Robert-Koch-Instituts (RKI), Lothar Wieler, an der Marienschule abgesagt wurde. Die PNN hatten darüber berichtet. Grund für die Absage waren Drohungen von Corona-Kritikern und Impf-Gegnern. Die Absage sei auf Empfehlung der Sicherheitsbehörden erfolgt, so Schubert. Auch er halte die Vorkommnisse für mehr als bedenklich. Impf-Gegner hatten Proteste vor der Schule angekündigt, die selbst in den kommenden Wochen Corona-Impfungen anbieten wollte.

Insgesamt entwickelt sich die Corona-Lage in Potsdam gegen den Landestrend. Während brandenburgweit die Neuinfektionszahlen und die Inzidenz sinken, nehmen sie in der Landeshauptstadt zu. Das RKI meldete gestern 30 Neuinfektionen (Dienstag: 27) sowie eine Inzidenz von 63,7 (Dienstag: 59,3). Die Brandenburg-Inzidenz beträgt nur 39,4.

Von Alexander Engels