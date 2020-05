In diesen Potsdamer Salons bekommen Sie noch kurzfristig einen Termin zum Haare schneiden

Potsdam

In den sechs Wochen, in denen Friseure in Potsdam geschlossen hatten, ist bei vielen Menschen nicht nur das Kopfhaar, sondern auch die Ungeduld bis zum nächsten Friseurtermin gewachsen.

Umso größer war die Freude, als die Friseure auch in Potsdam am Montag wieder ihre Türen öffnen und Föhne wieder anschmeißen konnten. Die Nachfrage nach Haare schneiden, stylen und färben ist in diesen Tagen deutschlandweit enorm.

Das ist bei Potsdamer Friseuren nicht anders, die häufig Termine erst wieder Ende Mai oder im Juni und Juli anbieten können. Wir haben trotzdem ein paar Friseure entdeckt, die noch Lücken im Terminplan haben oder bei denen sich spontan ein Besuch im Salon ergeben könnte.

Bei diesen Friseuren bekommen Sie in Potsdam noch kurzfristig einen Termin

Hairrush , Johannes-Kepler-Platz 5, 14480 Potsdam , Tel.: 0331 / 600 50 38

, Johannes-Kepler-Platz 5, 14480 , Tel.: 0331 / 600 50 38 Konturzimmer Denis Puck , Dortustraße 53, 14467 Potsdam , Tel.: 0176 / 613 586 66. (Kurzfristig Termine verfügbar, auch online buchbar.)

, Dortustraße 53, 14467 , Tel.: 0176 / 613 586 66. (Kurzfristig Termine verfügbar, auch online buchbar.) Hair Chic Friseur , Zeppelinstraße 20, 14471 Potsdam , Tel.: 0331 / 647 519 17 (Hair Chic plant Termine von Tag zu Tag. Wer montags anruft, kann für Dienstag einen Termin bekommen.)

, 20, 14471 , Tel.: 0331 / 647 519 17 (Hair Chic plant Termine von Tag zu Tag. Wer montags anruft, kann für Dienstag einen Termin bekommen.) Haarwerkstatt , Friedrich-Ebert-Straße 27, 14467 Potsdam . (Die Haarwerkstatt arbeitet weiterhin ohne Terminvergabe.)

, 27, 14467 . (Die Haarwerkstatt arbeitet weiterhin ohne Terminvergabe.) Waldstadtfriseur Cornelia Cugier , Erich-Weinert-Straße 71, 14478 Potsdam , Tel.: 0331 / 871 56 24. (Für Herren noch einige und für Damen noch wenige Termine verfügbar.)

, 71, 14478 , Tel.: 0331 / 871 56 24. (Für Herren noch einige und für Damen noch wenige Termine verfügbar.) Hair & Cair Friseurstudio , Karl-Liebknecht-Straße 25, 14482 Potsdam , Tel: 0331 / 748 25 24. (Im Mai schon ausgebucht, aber zuletzt sagten jeden Tag Kunden Termine ab, sodass sich diese spontan ergeben können.)

, 25, 14482 , Tel: 0331 / 748 25 24. (Im Mai schon ausgebucht, aber zuletzt sagten jeden Tag Kunden Termine ab, sodass sich diese spontan ergeben können.) Salon Haar-Genau, Patrizierweg 69, 14480 Potsdam , Tel.: 0331 6263041. (Der Salon öffnet am 18. Mai wieder und nimmt dafür am 17. Mai zwischen 17 und 19 Uhr Termine an.)

Die Liste wird aktualisiert.

Haben wir einen Friseur vergessen, der ebenfalls kurzfristig Termine vergibt? Dann schreiben Sie uns eine Mail, damit wir ihn hinzufügen können: potsdam-stadt@maz-online.de

Warum Friseure in Potsdam weniger Termine anbieten können

Dass es gerade so schwierig ist, zeitnah einen Friseurtermin zu bekommen, liegt einerseits an den besonderen Hygieneregeln, die seit 4. Mai in allen Friseuren in Deutschland gelten.

Mundschutz tragen, ständiges Desinfizieren der Hände sowie das Waschen der Haare sind seitdem Pflicht. „Diese Bedingungen sind nötig, aber erschweren die Arbeit der Friseure. Gleichzeitig dauert der einzelne Friseurbesuch dadurch länger, sodass weniger Termine angeboten werden können“, sagt Ingo Thalmann, Vorstandsvorsitzender der Potsdamer Friseurgenossenschaft Cut & Care Family.

Andererseits sind die Friseure in Potsdam zum Teil noch nicht in voller Personalstärke präsent. Das liegt daran, dass vor allem Frauen in Friseurläden arbeiten, die aufgrund der heruntergefahrenen Betreuung in Kitas und noch geschlossenen Schulen sich weiter um ihre Kinder kümmern.

„Unter den Bedingungen sind teilweise nur 40, 50 oder 60 Prozent der Auslastung drin, die vorher möglich war. Das, was sechs Wochen liegen geblieben ist, müssen Friseure nun erst einmal abarbeiten“, sagt Ingo Thalmann.

Von Mirja Gottschalkson und Fabian Lamster