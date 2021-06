Potsdam

Mit den Folgen des Personalabzugs in der Corona-Pandemie werden die städtischen Museen noch einige Zeit zu kämpfen haben. Vor allem während der Schließzeit – aber aktuell auch noch – wurden Mitarbeiter aus dem Naturkunde- und dem Potsdam-Museum ins Gesundheitsamt und in den Verwaltungsstab zur Krisenbewältigung delegiert. Dadurch blieb in den Häusern am Alten Markt und in der Breiten Straße die Arbeit an Projekten liegen.

Das geht aus der Antwort der Stadtverwaltung auf eine sogenannte Kleine Anfrage des Linke-Stadtverordneten Sascha Krämer hervor, die der MAZ vorliegt. Er wollte geklärt haben, wie viele Museumsmitarbeiter wann zur Pandemiebekämpfung abgeordnet waren und welche Auswirkungen dies hat.

Die Dauerausstellung im Potsdam-Museum braucht eine Erneuerung. Quelle: Bernd Gartenschläger

„Seit Beginn der Pandemie sind zu deren Bewältigung insgesamt acht Mitarbeiterinnen des Potsdam-Museums und sechs Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Naturkundemuseums abgeordnet worden“, teilt das Rathaus mit. Doch ist die Unterstützung des Gesundheitsamtes inzwischen wieder zurückgefahren worden. So sind „derzeit noch vier Mitarbeiterinnen des Potsdam-Museums in anderen Dienststellen im Einsatz“. Zwei Beschäftigte bleiben noch bis Ende August im Gesundheitsamt, zwei weitere sind bis Ende Juni dem Verwaltungsstab und der Beschwerdestelle zugeordnet – in Voll- und auch in Teilzeit.

Fünf Mitarbeitende aus dem Naturkundemuseum sind seit dem 1. Juni wieder zurück in ihrer originären Dienststelle. Ein Kollege bleibt mit einer 50-Prozent-Stelle bis auf Widerruf noch im Verwaltungsstab. Der Einsatz der Unterstützungskräfte sei je nach Pandemielage angepasst worden, so die Verwaltung.

Der Personalmangel in den Museen bleibt nicht ohne Folgen: „Der reguläre Museumsbetrieb wird besonders in Bereichen wie Projektplanung, historische Sammlungsbetreuung, zentrale Verwaltungsaufgaben sowie Vorbereitung von Sonderausstellungen erschwert“, so die Verwaltung über das Potsdam-Museum. Die längst fällige Neuauflage der ständigen Ausstellung musste warten. „Eine Eröffnung vor 2024 ist nicht mehr möglich.“ Für den anstehenden Umzug des Depots werden zudem ab August alle Beschäftigten benötigt. Ein etwaiger Aderlass wegen einer neuen Corona-Welle „hätte gravierende Folgen“, heißt es weiter.

Schädlingsbekämpfung fiel aus im Naturkundemuseum. Quelle: Bernd Gartenschläger

Im Naturkundemuseum kann die Dauerausstellung ebenfalls nicht neugestaltet werden. Auch auf neue Sonderausstellungen müssen die Potsdamer noch länger warten. Nicht einmal für die Schädlingsbekämpfung in der Sammlung sei genug Personal im Museum gewesen, teilt der Kulturbereich des Rathauses mit.

