Corona: Bergmann-Klinikum testet sämtliche Patienten und Mitarbeiter

Das Klinikum „ Ernst von Bergmann“ testet ab sofort weitaus mehr Menschen auf das Coronavirus als vom Robert-Koch-Institut ( RKI) angeraten. Man habe sich bisher immer eng an die RKI-Empfehlungen gehalten, wann Patienten oder Mitarbeitende auf das Corona-Virus getestet werden, teilt das Klinikum mit – am Samstag habe der hauseigenen Krisenstab aber beschlossen, davon abzuweichen – zum Schutz der Patienten und Mitarbeiter.

Mit den Tests will man auch das Krankenhauspersonal schützen

„Dazu haben wir für heute alle Patienten, die in den kommenden Tagen eine dringend notwendige Operation oder stationäre Aufnahme benötigen, für einen Corona-Test einbestellt“, sagt Kliniksprecherin Damaris Hunsmann am Sonntag. „Diesen Weg mussten wir gehen, da in den Abstrichzentren nach den RKI-Richtlinien getestet wird, und diese Patientengruppe demnach keinen Abstrich bekommen würde.“

Mit den ausgeweiteten Tests wolle man auch das Krankenhauspersonal schützen. Hier habe man bereits am Samstag begonnen, Abstriche durchzuführen. Das Klinikum gehe dabei nach intern definierten Bereichen vor. „Ziel ist es, nach und nach alle Mitarbeitenden getestet zu haben“, sagt Damaris Hunsmann. „Dieses gestufte Vorgehen ist notwendig, da deutschlandweit die Laborkapazitäten knapp sind. Ähnlich verfahren seit Samstag auch andere kommunale Großkrankenhäuser und Unikliniken.“

Infizierte Mitarbeiter werden aus dem Dienst genommen

Mitarbeiter, bei denen eine Infektion mit dem Coronavirus nachgewiesen ist, kommen laut Damaris Hunsmann nicht zur Arbeit und bleiben in häuslicher Quarantäne. „Gerade in der aktuellen Situation der Corona-Pandemie stehen die Hygiene im Krankenhaus und somit die Sicherheit unserer Patienten und Mitarbeitenden an erster Stelle!“

Laut dem Klinikum reicht die Schutzausrüstung aus – noch

Aktuell verfüge das Bergmann-Klinikum über ausreichend persönliche Schutzausrüstung für die Mitarbeiter. „Dass die Schutzausrüstungen weltweit knapper werden, haben wir in der vergangenen Woche damit begonnen, neue Wege zu gehen, um für den etwaigen Notfall oder zur Überbrückung kurzfristiger Lieferengpässe gerüstet zu sein“, so Hunsmann. Unter anderem würden Einwegmasken für die Wiederaufbereitung gesammelt werden; auch Näh-Aufträge wurden vergeben. Man bitte Mitarbeitende bereits heute, Einweg-Mund-Nasen-Schutz sowie genutzte FFP2- und FFP3-Masken zu sammeln. Gemäß aktuellen Hygienerichtlinien der Charité und nach erfolgter Abstimmung mit der internen Krankenhaushygiene könnte Einwegmaterial zukünftig autoklaviert und im Bedarfsfall wiederverwendet werden.

