Besuche wieder möglich: Warum die Regelung Potsdamer Senioren- und Pflegeheime unter Druck setzt

So einige Bewohner von Pflege- und Seniorenheimen in Potsdam dürften die Nachricht mit Freude vernommen haben, dass ihre Familienangehörigen sie seit vergangenem Wochenende wieder besuchen dürfen. Aufgrund der Kurzfristigkeit der Corona-Lockerungen setzt das aber wiederum die Betreiber der Einrichtungen unter zusätzlichen Druck.

„Ich mache es kurz: Es hat am Wochenende noch keine Besuche in unserer Einrichtung geben können, weil sich das Konzept, wie wir Besuche ermöglichen können, noch in der Planung befindet“, sagt André Braun, Leiter der Josephinen- Wohnanlage in Potsdam.

Wie Besuche in Pflegeheimen ab sofort ablaufen

Einen ähnlichen Zwischenstand gibt ein Leiter eines Pflegeheims aus Potsdam, der anonym bleiben möchte, um bei der Erarbeitung des Konzepts keine zusätzliche Unruhe in der sowieso schon fordernden Situation zu schüren. „Unsere Telefone haben am Freitag nicht mehr still gestanden. Viele dachten wohl, dass wir jetzt alle Türen öffnen und jeden rein lassen, aber das geht nicht. Wir brauchen eine Vorbereitungszeit, um für unsere Einrichtung zu erarbeiten, wie wir trotz Personalmangels unseren Bewohnern den Besuch organisieren können.“

Auch das Awo-Seniorenzentrum hat am Montag ein Konzept zum Ablauf des Besuchs, zur Terminvergabe sowie ein Informationsblatt für Angehörige erarbeitet, das sie darüber informiert, was es ab sofort heißt, seine Angehörigen im Seniorenheim zu besuchen.

So ist es ab sofort verpflichtend, sich einen Besuchstermin zu besorgen und im Voraus anzumelden. Die weiterhin vorgeschriebenen Hygieneregeln, also das Desinfizieren der Hände, ein Abstand von mindestens anderthalb Metern zueinander sowie das Tragen eines Mund-Nase-Schutzes sind zwingend erforderlich.

Schließlich gehören die Bewohner weiterhin zur Risikogruppe, die das Coronavirus in Lebensgefahr bringen oder gar das Leben kosten kann.

Freudentränen am Muttertag im Käthe-Kollwitz-Haus

Auch, wenn die AWO am Montag ein Konzept für den künftigen Besuch im Seniorenzentrum noch erarbeitet hat, hat es am vergangenen Wochenende schon vereinzelte Wiedersehen im Käthe-Kollwitz-Haus gegeben. „Die Freude auf beiden Seiten war sehr groß“, sagt Angela Schweers, Vorstandsvorsitzende des Awo-Bezirksverbands Potsdam. Freudentränen inklusive. „Alle waren erleichtert. Die Angehörigen, dass sie endlich wieder ihre Eltern besuchen können und sehen, dass es ihnen gut geht. Und unseren Senioren fiel ein Stein vom Herzen, dass eine schlimme Zeit zu Ende gegangen ist“, sagt Angela Schweers.

„Die Zeit für die Organisation war eindeutig viel zu kurz“

Vor allem den Muttertag am Sonntag nutzten so einige für einen Besuch, um ihren Liebsten nach Wochen der sozialen Distanz persönlich Blumensträuße und Pralinen in die Hand zu drücken.

Die Besuche fanden entweder an festgelegten Orten oder im Garten der Einrichtung statt. Doch nicht jeder Besuchswunsch konnte in Erfüllung gehen. So seien auch einige Anfragen verschoben worden. „Die Zeit für die Organisation war eindeutig viel zu kurz. Darum war es uns nicht möglich, Mitarbeiter für das Wochenende bereitzustellen“, sagt die Vorstandsvorsitzende des Awo-Bezirksverbands.

Hintergrund: Bei jedem Besuch muss ein Mitarbeiter der Einrichtung anwesend sein, der prüft, ob alle Sicherheitsvorgaben eingehalten werden. Dieser bringt den Bewohner des Seniorenheims außerdem zum für den Besuch ausgewählten Ort und wieder zurück.

Seniorenheim auf Hermannswerder kann noch keine Besuche ermöglichen

Auch das Seniorenheim der Hoffbauer-Stiftung auf Hermannswerder erarbeitet gerade noch ein solches Konzept, wie es den Besuch künftig regeln möchte. „Dass Pflege- und Seniorenheime quasi den Besuch von Jetzt auf Gleich anbieten sollen, macht mich sprachlos“, sagt Frank Hohn, Vorstandsvorsitzender der Stiftung.

Allerdings habe das Seniorenheim aktuell noch etwas mehr Zeit für das Vorbereiten der ersten Besuche, da derzeit noch ein Corona-Infizierter in der Einrichtung betreut werde. Bevor dieser nicht geheilt und sein Testergebnis negativ sei, könnten sämtliche Bewohner der Einrichtung keinen Besuch empfangen. Ein solcher Test soll am Mittwoch stattfinden.

In dem Seniorenheim auf Hermannswerder hatte sich vor einigen Wochen die Hälfte aller Bewohner und auch Mitarbeiter mit dem Coronavirus infiziert.

