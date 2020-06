Berlin/Potsdam

Knapp 300 Potsdamer Erzieherinnen, die in der Coronazeit die Notbetreuung von Kindern übernommen haben, können sich über einen Bonus freuen: Der Kitaträger Fröbel hat angekündigt, den Mitarbeiterinnen eine Extra-Zahlung zu spendieren. Dies soll ein „Zeichen der Wertschätzung“ sein, teilt der Träger mit.

Auf Nachfrage heißt es, dass alle Kollegen und Kolleginnen, die zwischen Mitte März und Ende Mai zu mindestens 30 Prozent in der Notbetreuung eingesetzt waren, einen Bonus von bis zu 1.000 Euro erhalten. Wer die Arbeit anderweitig, zum Beispiel aus dem Home Office, unterstützt hat, erhält bis zu 800 Euro. Ausgezahlt wird der Bonus mit dem Juli-Gehalt. „Die Erzieherinnen und Erzieher haben in den Monaten des Lockdowns Außergewöhnliches geleistet. Ohne Rücksicht auf die eigene Gesundheit haben sie die Notbetreuung in Kindertageseinrichtungen übernommen“, so eine Sprecherin des freigemeinnützigen Trägers.

2000 Kinder in der Betreuung

Angestoßen worden war die Prämie durch ein Versprechen des Regierenden Bürgermeisters von Berlin, Michael Müller ( SPD). Alle Beschäftigten, die in den Berliner Kitas Notbetreuung geleistet haben, sollten einmalig bis zu 1.000 Euro erhalten. Der Träger habe sich entschieden, dies auf alle Beschäftigten auszuweiten. In Potsdam besuchen rund 2.100 Kinder eine Fröbel-Einrichtung, es ist nach der Arbeiterwohlfahrt der zweitgrößte freie Träger in der Stadt.

Mitte März waren im Zuge der Eindämmungsverordnung gegen das Coronavirus alle Kitas und Horte in der Stadt geschlossen worden. Einen Anspruch auf Betreuung hatten zunächst nur noch Familien, in denen die Erziehungsberechtigten in den so genannten systemkritischen Berufen arbeiteten. Zugleich mussten in den Einrichtungen strenge Hygienemaßnahmen eingehalten werden, so dass die Betreuungskapazität deutlich eingeschränkt wurde. Fröbel hatte, wie eine Sprecherin auf MAZ-Anfrage erklärte, so nur noch 333 statt der mehr als 2.000 Plätze zur Verfügung, auch bei anderen Trägern war die Notbetreuung schnell ausgereizt. Erst seit dem 15. Juni sind die Kindergärten, Krippen und Schulhorte wieder regulär geöffnet, noch immer haben viele Einrichtungen aber nur verkürzt geöffnet.

Von Saskia Kirf