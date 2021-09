Potsdam

Es gibt bestimmt einige Menschen, die mit Stefan Pinkawa telefoniert haben. Vielleicht erinnern sie sich nicht an seinen Namen, aber das Gespräch wird vielen in Erinnerung geblieben sein. Stefan Pinkawa sitzt seit April 2020 einmal wöchentlich am Bürgertelefon zum Corona-Virus und beantwortet Fragen rund um Eindämmungs-, Umgangs- und Quarantäneverordnung. Der 42-Jährige hat sich wie seine Kollegen – neben seiner eigentlichen Tätigkeit – schnell zu diesem Bürger-Informationsdienst bereiterklärt. „Den Menschen zu helfen, sich durch den Paragrafendschungel zu wühlen, finde ich wichtig“, sagt er. „Man tut einfach etwas Gutes.“

Personalsachbearbeiter im Kulturministerium

Stefan Pinkawa ist Personalsachbearbeiter im Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur. Er hat Betriebswirtschaft in Brandenburg an der Havel studiert und war zwölf Jahre für die Bundeswehr, unter anderem als Feldjäger, im Einsatz. Beruflich telefoniert hat er über das Normalmaß hinaus zuvor nie. Aber: „Ich war schon immer kommunikativ“, sagt er. Mit seinem Headset „bewaffnet“ sitzt Stefan Pinkawa mittwochs von 9 bis 17 Uhr für die Bürgeranrufe im Gesundheitsministerium. Eingangs wurde er in Gesprächsführung geschult und psychologisch gewappnet. „Man muss die Menschen abholen, ihre Bedarfe verstehen und versuchen, die Fragen in einem vernünftigen Ton zu beantworten“, sagt er schlicht über seinen sympathischen Telefonstil.

Anrufer mit ganz unterschiedlichen Anliegen

Das Corona-Bürgertelefon wird unterschiedlich frequentiert. Mit jeder neuen Verordnung steigt die Nutzung an, weiß Pinkawa aus seiner fast anderthalbjährigen Erfahrung. In Spitzenzeiten sind bis zu 200 Anrufe gleichzeitig auf einem Apparat eingetrudelt. „Das war wirklich immens.“ Vor allem, als die Impfungen begannen, klingelte es in Dauerschleife. „Die Menschen haben alles angerufen, was ähnlich einer Ministeriumsnummer ist“, schildert er. Dann musste er ihnen erklären, dass die Nummer 0331/ 866 50 50 für solche Anliegen nicht da ist, ebenso wenig wie für die Einschätzung von Krankheitsbildern. „Es gab auch Leute, die mit Symptomen angerufen haben.“

„Wir sind keine Juristen, keine Mediziner, sondern ganz normale Beschäftigte, die versuchen, den Menschen zu helfen, die Verordnungen zu verstehen“, macht Stefan Pinkawa klar. Da gab und gibt es durchaus genug Klärungsbedarf. In den Sommermonaten seit Ausbruch des Virus drehte sich viel um Feierlichkeiten wie Hochzeiten oder Geburtstage, erinnert sich der „Verordnungs-Spezialist“. Wie viele dürfen feiern? Wie sieht es mit dem Tanzen aus? Wie mit der Maskenpflicht?

„Man ist natürlich auch Prellbock“

Ebenso haben sich immer wieder Unternehmer gemeldet, die unsicher waren, ob und wenn ja, unter welchen Bedingungen sie öffnen dürfen. „Das stand eindeutig drin, aber die Leute wollen abgeholt werden“, so Pinkawa. „Man ist natürlich auch Prellbock. Es gibt Leute, die sich Luft machen“, erzählt er. „Anfangs hat es mich erschüttert, wie man so darüber hinweggehen kann, dass es Corona gibt.“ Den Umgang mit solchen Anrufern hat der Ministeriumsmitarbeiter mittlerweile gelernt: „Anfangs war es ganz schwierig zu sagen, ich höre auf mit dem Telefonat. Wenn es allerdings nicht um den Inhalt geht, dann beende ich das Gespräch“, berichtet er. „Das ist nicht unhöflich. Da warten Menschen, denen geholfen werden kann“, weiß Stefan Pinkawa und fügt hinzu: „Es ist auch ein Schutz für mich selbst.“

„Einzelschicksale, die einen treffen“

Genauso wie ab und an mal eine Pause zu machen und durchzuatmen. Wenn nötig, nehmen sich die Hotline-Kollegen aus der Schleife raus. Denn natürlich gibt es auch Telefonate, die einen emotional mitnehmen, verrät Pinkawa. Etwa wenn weit entfernte Angehörige zu Trauerfeiern anreisen wollten und dies wegen der Reise- oder Besuchseinschränkungen nicht konnten. „Das sind Einzelschicksale, die einen treffen.“

Mit nach Hause nimmt Stefan Pinkawa diese Geschichten jedoch nicht. „Ich kann das gut abschütteln. Das habe ich durch drei Auslandseinsätze im Kosovo und in Bosnien-Herzegowina gelernt“, erzählt der 42-Jährige. „Da hieß es: „Wenn ich die Uniform ausziehe, bleibt alles in der Kaserne.“ Ähnlich handhabt er es heute. Mit einer Ministeriumsmitarbeiterin verheiratet, stellt er fest: „Auf dem Heimweg wird noch über den Tag geredet. Zuhause ist dann Schluss.“ Stefan Pinkawa ist wohl der „dienstälteste“ Mitarbeiter an der Hotline. Das geht nur, weil sein Ministerium ihm den Rücken stärkt, sagt er – genauso wie die Kollegen am Bürgertelefon. „Wir sind ein tolles Team.“ Außerdem: „Wenn ich helfen kann, sind die Menschen sehr dankbar.“ Und er erzählt lachend vom Ausruf einer Frau, die wissen wollte, wie es um ihre Hochzeit bestellt ist. „Ich könnte Sie knutschen, wenn ich wüsste, wo Sie sind“, sagte sie.

Corona-Regelungen „wichtig und richtig“

„Mir macht es immer noch Spaß“, resümiert er und lobt seine Arbeitgeber. „Die Landesregierung versucht wirklich, den Bürger zu unterstützen.“ Stefan Pinkawa, der die Verordnungen selbst nach der zigsten Änderung aus dem Effeff kennt und an der Hotline mitbekommt, wie Menschen davon in ihrem Leben berührt werden, positioniert sich deutlich zu sämtlichen Corona-Regelungen. „Es ist wichtig und richtig gewesen“, sagt er.

Bürgerhotline Das Bürgertelefon zum Coronavirus 0331 866-5050 startete am 23. März 2020. Erteilt werden Auskünfte rund um Eindämmungs-, Umgangs- und Quarantäneverordnung. Das Bürgertelefon kann keine medizinische und rechtliche Beratung zum Coronavirus bieten. Unter der Rufnummer können auch keine Impftermine verteilt werden. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stehen montags bis freitags von 9 bis 17 Uhr für die Fragen der Bürger bereit. Gleichzeitig können diese ihre Anliegen auch über die neue E-Mail-Adresse buergeranfragen-corona@brandenburg.de an die Landesregierung senden. Antworten auf häufig gestellte Fragen gibt es auf der Internetseite www.corona.brandenburg.de.

Von Antje Preuschoff