Potsdam

Gesundheitsamt, Kassenärztlicher Bereitschaftsdienst oder doch der Hausarzt? Vielen Potsdamerinnen und Potsdamern ist auch nach einem Jahr Corona-Pandemie nicht klar, welche Stelle bei einer Infektion oder im Verdachtsfall wofür zuständig ist. Eigentlich sind die Kompetenzen klar geregelt, doch immer wieder kommt es zu Fällen, in denen sich Menschen im Gewirr der Corona-Bürokratie verirren. Die MAZ hat beim Potsdamer Gesundheitsamt nachgefragt und beantwortet die wichtigsten Fragen.

Wer ist mein erster Ansprechpartner bei einem Corona-Verdacht?

Wenn Symptome beziehungsweise der Verdacht auf eine Infektion bestehen, sollten zuerst der Haus- und oder Kinderarzt konsultiert werden. Hier gilt: Nicht sofort in die Praxis kommen, sondern zunächst anrufen, um andere Patienten nicht zu gefährden. Der Hausarzt verschafft sich ein Bild vom Gesundheitszustand, kann einen Test durchführen und vor allem die notwendige Therapie einleiten. Vermutet der Hausarzt eine bestehende Corona-Infektion, meldet er den Fall inklusiver aller relevanten Personendaten (Name, Geburtsdatum, Adresse, Telefonnummer) an das zuständige Gesundheitsamt.

Wieso bekomme ich meine Testergebnis später als andere?

Fällt das Testergebnis positiv aus, wird es automatisch vom Labor an das Gesundheitsamt gemeldet. Negative Befunde werden dem Gesundheitsamt nicht gemeldet. Hier ist wichtig zu wissen, dass das Gesundheitsamt nicht weiß, an welches Labor der jeweilige Arzt seine Proben schickt, so dass es manchmal zu deutlichen Verzögerungen bei der Erstellung und Übermittlung der Befunde kommen kann.

Wo kann ich anrufen, wenn ich Symptome einer Infektion zeige aber unter Quarantäne stehe?

Erster Ansprechpartner ist auch hier der Haus- oder Kinderarzt, um das weitere Procedere zu klären oder einen Termin für einen Hausbesuch zu vereinbaren. Auch hier muss sich ja ein Arzt anschauen, welche Symptome bestehen und ob gegebenenfalls weiterer Handlungsbedarf besteht.

Sollte dies nicht möglich sein, können Betroffene die Hotline des Gesundheitsamt anrufen, die auch am Wochenende, jedoch nicht rund um die Uhr besetzt ist. Ist die Hotline nicht erreichbar oder nicht mehr besetzt, kann das Amt auch per E-Mail an infektionsschutz@rathaus.potsdam.de kontaktiert werden. Die Mails werden an sieben Tagen die Woche gelesen und bearbeitet. Ein Mitarbeiter ruft dann zurück, wenn eine Telefonnummer angegeben ist. Für Notfälle ist die Nummer des Bereitschaftshandys des Gesundheitsamtes bei der Leitstelle der Feuerwehr hinterlegt.

Wohin kann ich mich an Wochenenden und Feiertagen wenden?

Wenn Symptome bestehen, ist am Wochenende der Ärztliche Bereitschaftsdienst der Kassenärztlichen Vereinigung (KVBB) zuständig. Betroffene bekommen unter der Hotline 116 117 oder in der Bereitschaftspraxis der KVBB im St. Josefs-Krankenhaus ärztliche Hilfe.

Bei jedem Verdachtsfall, egal ob an Wochenenden, Feiertagen oder einem Werktag, sei zuerst die KVBB zuständig, betont das Gesundheitsamt. Dort können auch Termine für PCR-Tests vereinbart werden. Nur wenn die Symptome so schwer sind, dass man es aus eigener Kraft nicht mehr aus dem Haus schafft, sollte man den Notruf unter 112 wählen oder sich in eine Rettungsstelle bringen lassen.

Wie kann ich mich am Wochenende oder einem Feiertag testen lassen, wenn ich Symptome einer Corona-Infektion zeige?

Auch hier ist zunächst der Ärztliche Bereitschaftsdienst über die 116 117 oder die Bereitschaftspraxis im St. Josefs-Krankenhaus zuständig. Für Kontaktpersonen von Infizierten kann das Gesundheitsamt im Einzelfall auch einen PCR-Test kurzfristig über die Abstrichstelle des Bergmann-Klinikums organisieren. Dies hängt allerdings von den Kapazitäten und den zur Verfügung gestellten Slots ab. Sollte der Betroffene nicht mobil sein, besteht zudem die die Möglichkeit, das Abstrichteam an die Wohnadresse zu schicken.

Von Feliks Todtmann