Corona-Chaos im Klinikum: Was wir wissen – und was nun beantwortet werden muss

Potsdam

Der Bericht des Robert-Koch-Instituts zum Geschehen im Potsdamer Bergmann-Klinikum hat schwere Versäumnisse aufgedeckt. In einer Pressekonferenz am Dienstag haben Potsdams Oberbürgermeister Mike Schubert, Gesundheitsbeigeordnete Brigitte Meier (beide SPD) und Amtsärztin Kristina Böhm versucht, die wichtigsten Fragen zu beantworten. Was wir jetzt wissen – und was nicht.

Was sind die Vorwürfe – und gegen wen richten sie sich?

Drei Ärzte und die beiden Geschäftsführer des städtischen Klinikums „ Ernst von Bergmann“ sind in den Fokus der Untersuchungen zum Coronavirus-Ausbruch innerhalb des Krankenhauses geraten. Es sei davon auszugehen, dass sie gegen ihre im Infektionsschutzgesetz festgeschriebene Meldepflicht verstoßen haben. So seien Meldungen über positive Befunde nicht unverzüglich mit Vorliegen des Laborergebnisses erfolgt, sondern erst später – oder aber auch gar nicht.

Anzeige

Um aber überhaupt Rückschlüsse auf das Gesamtgeschehen führen zu können, sind laut Amtsärztin Kristina Böhm die Angaben der Ärzte zwingend erforderlich – denn nur sie können Auskunft darüber geben, wo sich ein Infizierter befindet: ob zum Beispiel zu Hause in Quarantäne oder eben im Krankenhaus, womöglich auf einer Station mit besonders gefährdeten Patienten. Am Montag hat das Gesundheitsamt der Stadt ein Ordnungswidrigkeitsverfahren gegen die drei Ärzte – Leiter der drei am stärksten vom Virusausbruch betroffenen Kliniken – eingeleitet. Diese Ärzte hatten bereits Gelegenheit zu einer Stellungnahme.

Nachdem die Stadt den Bericht des um Amtshilfe angerufenen Robert-Koch-Instituts erhalten hat, wurde, das Verfahren auch auf die Geschäftsführung ausgeweitet: den kaufmännischen Geschäftsführer und die medizinische Geschäftsführerin, Steffen Grebner und Dorothea Fischer. Es lägen Anhaltspunkte auf ein so genanntes Organisationsverschulden vor. So sei anzunehmen, dass es zu Fehlern im Ausbruchsmanagement, im betriebsärztlichen Dienst und in der Krankenhaushygiene gekommen ist. Sowohl die drei Ärzte als auch die beiden Geschäftsführer sind weiterhin im Dienst im Klinikum.

Was wird jetzt ermittelt?

Jetzt ist die Staatsanwaltschaft am Zug. Laut Oberbürgermeister werde man alle fünf Ordnungswidrigkeiten „umgehend“ an die Staatsanwaltschaft abgeben. Diese prüft, ob der Anfangsverdacht für eine Straftat vorliegt und ein Ermittlungsverfahren eröffnet wird – ober eben nicht. Der Oberbürgermeister betont die Unschuldsvermutung. „Es geht hier nicht um eine Strafanzeige. Es geht hier um die Klärung – und die obliegt der Staatsanwaltschaft.“ Es gehe darum, abzuwägen und zu entscheiden, Für und Wider zu prüfen. Die leitenden Ärzte, gegen die ermittelt wird, arbeiten weiter. Eine Kliniksprecherin sagt: „Sie stellen ihr ganzes Engagement in den Dienst des Klinikums.“

Wären Ausbruch und Tote zu verhindern gewesen?

Auf die Frage, ob der große Ausbruch oder gar Tote zu verhindern gewesen wären, wollen Oberbürgermeister und Amtsärztin keine Aussage treffen – man wolle sich nicht an Spekulationen beteiligen. „Dennoch müssen wir sehr wohl davon ausgehen, dass wir ein größeres Zeitfenster gehabt hätten, um bestimmte Maßnahmen einzuleiten, wenn die Meldung zu einem früheren Zeitpunkt erfolgt wäre“, räumt Amtsärztin Kristina Böhm ein. Und: „Man muss leider feststellen, dass ein Teil der verstorbenen Patienten auf der Geriatrie gelegen hat.“ Dort war der Ausbruch zuerst bemerkt worden.

Wie viele Infizierte gibt es?

Am Dienstag sind 306 nachgewiesene Fälle gemeldet worden, davon 103 unter Mitarbeitern des Bergmann-Klinikums. Rund 30 Infektionen entfallen auf das Personal des St. Josefs-Krankenhauses und des Evangelischen Zentrums für Altersmedizin. 88 Patienten werden im Klinikum behandelt, 30 im katholischen St. Josefs – insgesamt 16 liegen auf der Intensivstation, 13 werden beatmet. Rund 650 Menschen stehen als Kontaktpersonen erstes Grad unter Quarantäne. dazu gehört eine Wohngemeinschaft von Pflegehelferinnen in einem Bergmann-Schwesternheim. Auch eine Unterkunft für Geflüchtete in Potsdam West mit 116 Bewohnern ist isoliert, weil dort eine covid-positive Mitarbeiterin des Klinikums mit ihrer ebenfalls infizierten siebenköpfigen Familie lebt.

Um welche Stationen geht es?

Auf welchen Stationen die Pflegehelferinnen und die anderen Mitarbeiter, bei denen das Virus entdeckt wurde, eingesetzt waren, kann Amtsärztin Kristina Böhm nicht sicher sagen. Klar ist: Mindestens eine der Frauen, die im Wohnheim isoliert wurde, hat auf der Kinderstation gearbeitet.

Was passiert im Krankenhaus ?

Zunächst soll geklärt werden, welche Patienten seit Mitte März wann wohin verlegt wurden – innerhalb des Klinikums, aber auch in die Altenheime. Denn: Offenbar weiß im Klinikum niemand, welcher Patient auf welcher Station behandelt wurde, bevor er auf die Corona-Station kam. So ist es unmöglich, Kontaktpersonen zu finden. „Die Patienten, die am 27. März auf der geriatrischen Station gelegen haben, sind seit dem 30. März so nicht mehr zurückzuverfolgen“, sagt Amtsärztin Kristina Böhm. „Darüber hinaus werden wir für bestimmte Stationen ein bestimmtes Management anordnen“, explizit nennt die Amtsärztin die Hämatologie, Onkologie, Geburtshilfe und die Kinderstation. Geplant sind zudem weitergehende hygienische Maßnahmen zum Schutz von Patienten und Angestellten, ein Überprüfen und nachschärfen der hausinternen Tests sowie das Management der Corona-Stationen. Eine externe Unterstützung des Klinikums zur Verbesserung medizinischer und hygienischer Prozesse hat die Gesundheitsbeigeordnete Brigitte Meier angekündigt. Es bedürfe eines spezifischen Managements, einer Steuerung und eines Controllings.Das Ziel sei, „zügig wieder zum Normalbetrieb“ zu kommen.

Welche Fragen bleiben offen?

Es ist unklar, wie viele Patienten aus dem Klinikum mit unentdeckten Infektionen entlassen wurden. Auch, wieso niemand nachvollziehen kann, wie sich die Corona-Patienten im Klinikum bewegt haben. Unbeantwortet ist, auf welchen Stationen die infizierten Mitarbeiter eingesetzt waren. Zudem muss nun untersucht werden, warum die handelnden Personen im Klinikum die Fallzahlen nicht schnellstmöglich gemeldet haben: Ein vorsätzliches Handeln könnte eventuell auch einen Straftatbestand erfüllen.

Lesen Sie auch:

Von Saskia Kirf und Nadine Fabian