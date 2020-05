Bergmann-Klinikum öffnet weitere Bereiche

Innenstadt

Das Klinikum Ernst von Bergmann hat am Mittwoch in einem zweiten Teilschritt weitere Bereiche der Zentralen Notaufnahme wieder in Betrieb genommen.

Der Rettungsdienst fährt nach Mitteilung des Hauses wieder medizinische Notfälle der Kardiologie, Angiologie, Neurologie, Neurochirurgie, Gefäßchirurgie in die Zentrale Notaufnahme. Dabei geht es ausschließlich Liegendtransporte.

Alle Maßnahmen orientieren sich nach Angaben von Sprecherin Kerstin Becker streng am Schutz-, Hygiene- und Sicherheitskonzept des Klinikums. Das generelle Besuchsverbot bestehe bis auf wenige Ausnahmeregelungen weiter.

Am 8. Mai waren in einem ersten Schritt die Bereiche Urologie, Hals-Nasen-Ohren-, Augenheilkunde, Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie sowie Kinder- und Jugendmedizin wieder für den Rettungsdienst geöffnet worden.

Die am Mittwoch vollzogene Öffnung sei ein weiterer Schritt auf dem Weg zur vollständigen Wiedereröffnung der Zentralen Notaufnahme, so Sprecherin Decker.

Nach Angaben von Gerald Ripberger, dem Leiter des Klinikums-Krisenstabes, sind alle Maßnahmen streng am Schutz-, Hygiene- und Sicherheits-Konzept orientiert, das eine schrittweise Rückkehr zur vollständigen Notfallversorgung und perspektivisch zum Normalbetrieb unter den Bedingungen einer Pandemie ermöglichen soll: „Wir sichern jede weitere Teil-Öffnung im Dialog mit dem Gesundheitsamt mit einer Evaluation ab.“

In den kommenden Wochen seien abhängig von den Ergebnissen der Evaluation zwei weitere Teilschritte geplant.

Bürger, die sich in den genannten Bereichen selbst in der Notaufnahme vorstellen, könne das Klinikum Ernst von Bergmann jedoch unverändert noch nicht aufnehmen.

Wie bisher blieben Behandlungen lebensbedrohlicher Erkrankungen oder Verletzungen aus allen Fachgebieten sowie nicht-aufschiebbare Operationen möglich, deren Verzögerung mit schweren gesundheitlichen Schäden oder Tod einhergehen würden.

Alle Patienten, die stationär aufgenommen werden, erhalten laut Sprecherin Decker einen Covid-Abstrich in der Zentralen Notaufnahme. Das Ergebnis eines Schnelltests könne schon nach 45 Minuten vorliegen – je nach Dringlichkeit und Verfügbarkeit des Tests. Ergebnisse normaler PCR-Tests könnten schon nach vier Stunden vorliegen.

Um die Patientensicherheit zu gewährleisten, würden alle Patienten bis zum Vorliegen des Ergebnisses isoliert. Darüber hinaus werde die Sicherheit durch eine strikte Trennung der Patienten und Patientenwege erhöht.

Zusätzlich definiert seien Reinigung und Desinfektion der Behandlungszimmer nach jeder Behandlung, Einbett-Zimmer als Standard, kreuzungsfreie Wegeführungen, Schleusen sowie umfangreiche Hygiene- und Schutzmaßnahmen.

Das absolute Besuchsverbot bleibe weiterhin in Kraft. Ausnahme seien Begleitpersonen bei der stationären Aufnahme von Kindern unter 16 Jahren, sowie Besucher von Schwerstkranken und Kindern unter 16 Jahren, die einmal am Tag für eine Stunde besucht werden dürften.

Eine weitere Ausnahme seien, wie berichtet, Partner bei der Geburt und am Wochenbett. Jeder Besuch sei vorab telefonisch abzusprechen.

Von LR Potsdam