Corona-Cluster hat Potsdams Klinikum gut über die Feiertage gebracht

Ab Montag gilt in Potsdam die neue Eindämmungsverordnung mit weiteren Kontaktbeschränkungen: Private Zusammenkünfte sind für Geimpfte und Genesene drinnen und draußen nur noch mit maximal zehn Personen erlaubt. Bereits seit längerem gilt, dass Treffen mit einer nicht geimpften Person auf den eigenen Haushalt und höchstens zwei Personen aus einem anderen Haushalt beschränkt sind. Kinder unter 14 Jahren werden bei diesen Personen-Obergrenzen nicht mitgezählt.

33 Patienten im Klinikum über die Feiertage

So sieht es im Potsdamer „Ernst von Bergmann“-Klinikum aus: 20 Normal- und 13 Intensivpatienten haben dort wegen einer Corona-Infektion die Feiertage verbracht. Das teilt eine Sprecherin des Hauses auf MAZ-Anfrage mit. Damit hat sich die Zahl der Behandelten im Vergleich zum Donnerstag um einen Patienten verringert.

„Mit den aktuell 28 Betten für die Covid-Normalversorgung auf der Station E2 und 14 Betten für die Intensivpatienten sind wir gut über die Weihnachtstage gekommen. Wichtig ist dabei weiterhin die gemeinsame Zusammenarbeit mit dem Versorgungsnetzwerk Corona in Brandenburg West. Wir sind davon ausgegangen, dass so auch die Lage über die Feiertage beherrschbar ist“, sagt Hans-Ulrich Schmidt, Geschäftsführer des Klinikums zur aktuellen Lage.

Er danke allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die sich weiter mit hohem Engagement um die vielen Covid-Patienten, aber eben auch um die anderen Patienten kümmerten, die in diesen Tagen Therapie, Pflege und Fürsorge bedürften. „Wir müssen mit Blick auf den kommenden Jahreswechsel alle gemeinsam weiter konsequent Maßnahmen wie Impfungen, Booster-Impfungen durchführen, 2G-Plus umsetzen und unsere Kontakte auch über Silvester einschränken, um die rasante Verbreitung der Omikron-Variante abzuschwächen“, so Schmidt weiter. Die landesweite Hospitalisierungsinzidenz beträgt 4,82. Der Anteil der intensivpflichtigen Covid-19-Patienten gemessen an der Zahl der aktuell tatsächlich betreibbaren Intensivbetten liegt landesweit bei 25,1 Prozent und damit im Alarmbereich.

Kinder weiter stark betroffen

Außerhalb des Klinikums zeigt sich, dass weiterhin vor allem Schüler von der aktuellen Infektionswelle betroffen sind. Obwohl derzeit nach MAZ-Informationen auch auf der Kinderstation des Bergmann-Klinikums Coronafälle behandelt werden, bleiben schwere Verläufe in dieser Altersgruppe extrem selten. Deshalb schlagen die hohen Inzidenzen unter Kindern und Jugendlichen kaum auf die Hospitalisierungsrate durch.

In einer aktuellen Übersicht hat das Land Brandenburg die Inzidenzwerte für die einzelnen Altersgruppen veröffentlicht. In Potsdam hatte demnach zuletzt die Altersgruppe der Fünf- bis Neunjährigen den höchsten Inzidenzwert, gefolgt von den Zehn- bis 14-Jährigen mit einem Wert von rechnerisch 725 Fällen auf 100 000 Einwohner. Bei den Unter-Vierjährigen liegt der Wert bei 164. Bei den 15- bis 50-Jährigen lag sie laut Angaben des Gesundheitsministeriums zwischen 291 und 364 bei den 75- bis 79-Jährigen bei 68. Die über 80-Jährigen weisen eine Inzidenz von 130 auf.

Von Saskia Kirf