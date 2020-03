Corona: Stadtpolitiker rücken zusammen

Potsdam

In der aktuellen Situation müsse die Auseinandersetzung um kommunalpolitische Themen in Potsdam „für den Moment“ hinten an stehen.

Das haben der Stadtpräsident, sowie die Fraktionsvorsitzenden von SPD, Linken, Bündnis-Grünen, CDU, FDP und Bürgerbündnis am Dienstag in einer gemeinsamen Erklärung „Corona-Krise: Potsdam steht solidarisch zusammen!“ bekannt gegeben.

In ihrem Aufruf „begrüßen“ die Unterzeichner das „entschlossene und konsequente Vorgehen der Stadtverwaltung und des Oberbürgermeisters und unterstützen die Maßnahmen, die zur Eindämmung des Corona-Virus ergriffen wurden“.

Weiter heißt es: „Wir werden unseren Beitrag leisten: indem wir die politische Auseinandersetzung um die vielen Themen, die unsere Stadt beschäftigen, für den Moment weitgehend zurückstellen, um zunächst diese Krise zu bewältigen.“

Aus diesem Grund würden die Sitzungen der Stadtverordnetenversammlung und ihrer Ausschüsse zunächst bis zum Ende der Osterferien ausgesetzt. Der Hauptausschuss werde „weiter zusammenkommen, um dringende Fragen zu beraten und vor allem die Verwaltung bei den jetzt anstehenden Aufgaben zu unterstützen“.

Der Krisenstab der Stadtverwaltung und der Oberbürgermeister stünden in enger Abstimmung mit den Unterzeichnern: „Wir haben heute ein Verfahren verabredet, das diese schnelle Abstimmung auch in den kommenden Wochen sicherstellen wird.“

Mehr zu Potsdams Kommunalpolitik in Corona-Zeiten

>>> Ältestenrat berät Plan B für Stadthaushalt

>>> So wollen Potsdams Stadtverordnete jetzt arbeiten

>>> Corona in Potsdam: Die wichtigsten Infos in Kürze

Von Volker Oelschläger