Corona: Studentenfilmfestival auf September verschoben

Die Organisatoren habe das 49. Studentenfilmfestival Sehsüchte wegen der Corona-Krise auf September verschoben. „In Absprache mit der Hochschulleitung“ habe das Team von Sehsüchte „entschieden, dass die 49. Ausgabe des Festivals nicht vom 22. bis 26. April 2020 stattfinden wird“, heißt es in einer am Donnerstag verbreiteten Mitteilung: „Gemäß unserem Motto 20:20 Vision wagen wir jedoch einen vorsichtigen, zuversichtlichen Blick in die Zukunft: Wir verlegen Sehsüchte auf den 23. bis 27. September.“

Am Wochenende hatten die Organisatoren in einer ersten Mitteilung zunächst bekannt gegeben, das Festival werde „auf unbestimmte Zeit“ ausgesetzt: „Wir diskutieren derzeit mögliche Alternativen und Wege mit der neuen Situation umzugehen“, hieß es am Sonntag.

Der damalige Berlinale Chef Dieter Kosslick (M.) besuchte das Festival der Nachwuchsfilmer 2016 im FX-Center. Quelle: Bernd Gartenschläger

Um das Festival am Leben zu halten, setzen die Organisatoren zunächst auf digitale Kommunikation: Die Arbeit des Teams werde der aktuellen Situation angepasst, hie es am Donnerstag. Um die Gesundheit der Teammitglieder soweit es geht gewährleisten zu können, finden Teamtreffen laut Mitteilung „nur noch auf digitalem Weg statt“.

Auch der Schutz von Kollegen, Besuchern und Gästen „liegt uns sehr am Herzen, sodass wir Kommunikation und Arbeitswege bis auf Weiteres nur noch digital abhalten werden“, so das Sehsüchte-Team: „Sobald es die Situation in Deutschland zulässt, wird die Arbeit wieder wie gewohnt aufgenommen“

Verändert werde wegen der aktuellen Lage auch die Arbeitsweise des vom 27. bis 29. März angesetzten Jurywochenendes. Die Jurymitglieder würden sich nunmehr auf digitalem Weg miteinander austauschen, um über die Gewinnerfilme zu entscheiden. Der Future-Jurytag vom 4. April ist abgesagt und auf ein späteres Datum verlegt.

Die von Studierenden der Filmuniversität Babelsberg „ Konrad Wolf“ ausgerichteten Sehsüchte sind das größte Studentenfilmfestival Europas. Zur 47. Auflage im vergangenen Jahr wurden 111 Filme aus 23 Ländern präsentiert.

