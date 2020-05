Kammerakademie gibt Hofkonzerte

Potsdam

Wenn die Menschen nicht ins Konzert gehen können, kommt das Konzert eben zu den Menschen – zumindest im Mini-Format. Erstmals waren Mitglieder der Kammerakademie Potsdam (KAP) jetzt mit dem orchestereigenen Sprinter unterwegs, um in kleiner Besetzung unter freiem Himmel zu spielen.

Weitere Einsätze von KAPmobil, einer Initiative der Kammerakademie Potsdam in Kooperation mit der Landeshauptstadt, sind für die nächsten Wochen geplant.

Auftakt war vor einigen Tagen in Drewitz. Dem Stadtteil ist die KAP über ihre langjährige Kooperation mit der Stadtteilschule besonders verbunden.

In der Asta-Nielsen-Straße und am Guido-Seeber-Weg spielten drei Bläser der KAP Werke von Mozart und Ibert. Bei An- und Abreise sowie bei den Konzerten hielten alle Beteiligten die notwendigen Abstände ein. Die Zuhörer, unter ihnen viele Senioren, spendeten begeisterten Applaus von ihren Balkonen.

In der vergangenen Woche folgten weitere Auftritte, unter anderem im Katharinenhof, in der Konrad-Wolf-Allee und in der Wolfgang-Staudte-Straße. Fast sah es beim ersten Auftritt in Drewitz so aus, als ob all die geöffneten Fenster in den umstehenden Häusern, in denen die Bewohner der Darbietung lauschten, die Logen eines Theaters oder eines Konzertsaals wären.

„Es war so schön, mal wieder echte Musiker mit echten Instrumenten zu hören“, freute sich ein älterer Herr, der es sich mit einem Gartenstuhl auf dem Balkon gemütlich gemacht hatte. Das habe er lange vermisst. Früher sei er oft im Nikolaisaal zu Gast gewesen. „Aber das geht ja gerade nicht“, bedauerte er.

Die letzten Wochen waren in jeder Hinsicht außergewöhnlich“, sagt Alexander Hollensteiner, Geschäftsführer der KAP: „Besonders schmerzlich war der Verlust des persönlichen Kontakts zu unserem treuen Publikum. Unser KAPmobil bietet uns die Möglichkeit, direkt zu den Menschen zu kommen, die aktuell nicht in den Nikolaisaal kommen können, aber vor allem zu denen mit eingeschränkter Beweglichkeit.“

Hollensteiner kündigte an, dass die KAP in den nächsten Wochen viele soziale Einrichtungen wie Altersheime, Pflegeheime, Gemeinschaftsunterkünfte besuchen werde.

„Es war wunderbar, meine Kollegen nach acht Wochen Zwangsspielpause wieder zu sehen und mit ihnen zu musizieren“, Oboist Jan Böttcher: „Ich bin immer wieder erstaunt, wie Probleme wie das momentane Leben als selbstständiger Musiker ohne Einkommen beim Musikmachen zeitweilig vergessen sind. Ich konnte spüren, dass unsere Zuhörer es ganz ähnlich erleben.“

Info Vorschläge für mögliche Spielorte, soziale Einrichtungen und sonstige Anregungen sind jederzeit herzlich willkommen. Kontaktaufnahme über info@kammerakademie-potsdam.de bzw. Tel. 0331–23 70 527, Stichwort: „Mobile Konzerte“.

