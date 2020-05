Künstler protestieren in der Brandenburger Straße

Innenstadt

Die Leipziger Pianisten Andreas Güstel und Julian Eilenberger rufen für Mittwoch zum musikalischen Protest „Be-Flügelt“ in der Potsdamer Innenstadt auf. Zwischen 10 und 19 Uhr wollen sie an der Brandenburger Straße für die Bewilligung eines bedingungslosen Grundeinkommens von 1000 Euro an Selbstständige in der Coronakrise demonstrieren.

Zur Teilnahme aufgerufen und angesprochen seien „alle freischaffenden Künstler und Musiker, deren Einnahmen durch die Corona- Krise fast vollständig weggebrochen sind und das noch auf unbestimmte Zeit“. Alle Beteiligten würden gebeten, sich an die behördlichen Auflagen zu halten. Die Demonstration sei auf fünfzig Teilnehmer beschränkt.

Vergleichbare Protestveranstaltungen mit Live-Musik initiierten die Musiker nach eigenen Angaben bereits in Schwerin ( Mecklenburg-Vorpommern) und Halle ( Sachsen-Anhalt). Der Titel „Be-Flügelt“ ist ihrer aktuellen Konzerttour entlehnt, die sie wegen Corona abbrechen mussten.

😷🎹🎼 Ungewöhnlicher Künstler-Protest auf dem Boulevard. Die Jungs von "Be-Flügelt“ demonstrieren am Klavier für eine Verbesserung der Lage der freischaffenden Künstler/innen und Musiker/innen, deren Einnahmen durch die Corona- Krise von heute auf morgen fast vollständig weggebrochen sind. Gepostet von TV Halle am Freitag, 8. Mai 2020

In Potsdam demonstrieren sie am Mittwoch von 10 bis 13 Uhr an der Brandenburger/Ecke Friedrich-Ebert-Straße, von 13.30 bis 16 Uhr an der Brandenburger/Ecke Dortustraße und von 16.30 bis 19 Uhr an der Brandenburger/Ecke Lindenstraße.

Info Kontakt und weitere Infos per Mail über info@extrempianisten.de

