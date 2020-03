Corona: Rettungspaket für Kultur und Sport

Potsdam

Die Landeshauptstadt hat für Kultureinrichtungen und Sportvereine einen Notfallfonds in Höhe von 200.000 Euro aufgelegt, um existenzgefährdende Einnahmeausfälle im Zusammenhang mit der Corona-Krise abzumildern. Das hat die Beigeordnete für Kultur und Sport, Noosha Aubel (parteilos), am Dienstagabend nach mehreren Krisengesprächen im Rathaus bekannt gegeben.

Diese rasche und unmittelbare Reaktion ist für Potsdamer Verhältnisse beispiellos.

Den freien Kultureinrichtungen der Landeshauptstadt sicherte sie in Abstimmung mit Oberbürgermeister Mike Schubert ( SPD) und dem Finanzbeigeordneten Burkhard Exner ( SPD) außerdem zu, dass die seitens der Stadt vorgesehenen Zuwendungen trotz Zwangspause im Veranstaltungsbetrieb auch weiterhin gewährt werden. Es sei dringend geboten, die Strukturen zu sichern, sagte die Beigeordnete.

Freie Kultureinrichtungen wie das Waschhaus, das T-Werk oder die Fabrik haben nach dem wegen der Corona-Pandemie verhängten Veranstaltungsverbot ein dreifaches Problem. Einerseits fehlen ihnen die Einnahmen aus dem Kartenverkauf, die sie für die Finanzierung laufender Kosten benötigen.

Waschhaus-Geschäftsführer Matthias Paselk hatte in der vergangenen Woche als erster Alarm geschlagen, weil schon nach ersten Konzertabsagen und dem Verbot von Veranstaltungen mit mehr als 1000 Besuchern unklar war, ob er die Löhne seiner Mitarbeiter im nächsten Monat noch zahlen kann. Zahlungsunfähigkeit würde das Aus für die gemeinnützige GmbH bedeuten, die das Waschhaus betreibt.

Zweites Problem ist die mit der städtischen Förderung verbundene Gegenfinanzierung. Das Waschhaus muss mehr als 70 Prozent seiner Einnahmen über den Verkauf von Karten und Getränken finanzieren, um die Förderung überhaupt abrufen zu dürfen.

Drittes Problem ist die sogenannte Zweckbindung der Förderung: Die Zuschüsse sind an die Auflage gebunden, dass die geförderten Einrichtungen dafür eine gewisse Anzahl von Veranstaltungen anbieten. Tun sie das nicht, wird die Förderung gestrichen. Diese Grundregeln des öffentlichen Zuwendungsrechts sollen nun ausgesetzt werden.

Ein Sonderfall ist nach Einschätzung der Verwaltung die Kammerakademie Potsdam, die zwar wie Waschhaus und T-Werk als freie Kultureinrichtung agiert, im Gegensatz zu diesen jedoch als Zusammenschluss wirtschaftlich selbständiger Musiker organisiert ist. Geschäftsführer Alexander Hollensteiner sagt zwar: „Von den Zuwendungen der Stadt hängt ab, ob wir unsere unmittelbaren finanziellen Verpflichtungen erfüllen können.“

Doch die Stadt setzt bei der KAP mit ihren Freiberuflern auch auf Unterstützung durch die Bundesagentur für Arbeit. Der Kontakt zum Job-Center sei bereits aufgenommen, hieß es am Dienstag.

Allen Kultureinrichtungen ist Beratung und Unterstützung zu arbeitsrechtlichen Fragen angeboten worden. An die Gäste der Kultureinrichtungen, die Karten für mittlerweile abgesagte Veranstaltungen im Vorverkauf erworben haben, appellierte die Kulturbeigeordnete: „Überlegen Sie sich, ob Sie in dieser Situation Ihr Geld zurück fordern müssen.“

Den gleichen Appell richtete Aubel auch an Kartenbesitzer für Sportveranstaltungen in Potsdam. An die Mitglieder der Potsdamer Sportvereine richtete sie die Bitte, den Vereinen auch in der Zwangspause als Mitglied treu zu bleiben.

Auch Brandenburgs Kulturministerin Manja Schüler ( SPD) werde sich kurzfristig mit den freien Kulturträgern des Landes in einer Videokonferenz über die aktuellen Probleme verständigen, hieß es nach den Krisensitzungen. Nach MAZ-Informationen hatte das Ministerium einen Vertreter in der Kultur-Krisenrunde.

