Corona: Kritik an Schließung der Kfz-Zulassungsstelle

Potsdam

Die Kritik von BMW-Vertragshändler Andreas Ehrl nach der am Freitag bekannt gegebenen Schließung der Kfz-Zulassungsstelle wegen der Corona-Krise war heftig, und Rathauschef Mike Schubert ( SPD) reagierte schnell.

Zunächst hatte Ehrl sich noch am Freitag in einer E-Mail an den Oberbürgermeister Luft verschafft: Die Schließung treffe „bei mir, und wahrscheinlich auch bei allen Kollegen der Branche auf Unverständnis“. Denn gerade gehe es darum, bereits verkaufte Handelsware auszuliefern, „um uns von unnötigen Zinsbelastungen zu befreien“.

Allein bei ihm stünden 25 Neuwagen mit einem Wert von 1,3 Millionen Euro zur Auslieferung: „Auf die zu zahlenden Zinsen können wir aktuell gerne verzichten.“ Stadtweit drohe Händlern in ähnlicher Situation nach seiner Schätzung ein wirtschaftlicher Schaden von 15 bis 20 Millionen Euro, so Ehrl später zur MAZ.

Der Autohändler kritisierte, dass es in der Zulassungsstelle schon seit Monaten „massive Personalprobleme“ gebe. Er verwies auch auf die Schließung der Zulassungsstelle nach der Cyber-Attacke vom Januar, die erhebliche Sicherheitsmängel im IT-System des Rathauses offenbarte.

„In beiden Fällen hatten wir Händler Probleme unsere Ware auf die Straße zu bringen“, so Ehrl: „Und jetzt diese spontane Schließung.“ Ergänzt mit der Feststellung, dass auch die Online-Zulassung für Neuwagen in Potsdam „nicht zur Verfügung“ steht.

Schließlich fragt der Händler: „Warum legt die Stadtverwaltung den Unternehmen und Bürgern jetzt noch mehr Steine in den Weg?“ Für die Zulassungstelle gäbe es auch andere Möglichkeiten einen reduzierten Betrieb aufrecht zu erhalten: „Sollten hier Ideen fehlen kann man mich gerne dazu ansprechen.“

Auf Facebook legte Ehrl später mit eine Post nach: „Versuchen Sie es selbst. Der Bürgerservice der Stadt (Server) reagiert nicht einmal, wenn Sie auf einen x-beliebigen Onlinedienst klicken. Wenn noch nicht einmal das funktioniert, wie soll dann ein Potsdamer Krisenmanagement funktionieren?“

Dann aber hatte er ihn. Am Samstagabend meldete sich der OB zunächst per Mail, am Sonntag dann auch telefonisch zunächst mit der Nachricht, die Zulassungsstelle werde Fahrzeuge künftig nach telefonischer Voranmeldung zulassen. Er sei „angenehm überrascht“ gewesen, sagte Ehrl am Sonntagabend gegenüber MAZ. Das selbe postete er nach dem Telefonat auch auf Facebook.

In dem Gespräch habe er den Oberbürgermeister gebeten, auch Unternehmer in seinen Krisenstab aufzunehmen, um die Auswirkung von Entscheidungen für die heimische Wirtschaft abzugleichen. Dies könne auch eine Lehre für später sein: „Denn es gibt auch ein Leben nach Corona“, so Ehrl.

„Auf jeden Fall“, so schrieb er auf Facebook, „haben wir einen Bürgermeister, der bürgernah agiert. Hier können sich einige Mitarbeiter der Behörde ein gutes Beispiel nehmen.“

Mehr zu Corona und Wirtschaft in Potsdam

>>> Potsdams Gastronomie gerät in Not

>>> Potsdamer Reisebüros befürchten lange Buchungspausen

>>> Schärfere Regelungen gelten ab Sonntag

>>> Potsdams Landwirte in Zeiten von Corona

>>> Corona in Potsdam: Das Wichtigste in Kürze

Der Oberbürgermeister bestätigte am Sonntagabend auf MAZ-Anfrage das Telefonat: Er „sondiere“ und habe „auch mit anderen Einzelhändlern und Gastronomen persönlich gesprochen. Das ist für uns alle eine Ausnahme und Sondersituation. Da kommen wir am besten gemeinsam und mit Zusammenhalt durch.“

Neben der Möglichkeit einer telefonischen Voranmeldung für die Kfz-Zulassungsstelle kündigte Schubert eine vergleichbare Möglichkeit für den Bürgerservice an.

Von Volker Oelschläger