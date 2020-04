Erste Kontroverse zum Doppelhaushalt

Potsdam

Am Mittwoch soll der Doppelhaushalt 2020/21 in die Stadtverordnetenversammlung eingebracht und möglichst am 6. Mai verabschiedet werden. Das ist der Fahrplan der Kämmerei, die auf dringend nötige Handlungsspielräume in der Corona-Krise verweist. In den Fraktionen wird der Zeitplan kontrovers diskutiert.

Die Verabschiedung solle gern zum 6. Mai erfolgen, sagt Grünen-Fraktionschefin Janny Armbruster, doch müssten vorher alle Ausschüsse votiert haben. Ersatzweise könne der Haushalt auch am 20. Mai beschlossen werden.

Anders ihre Kooperationsparter von SPD und Linken: Die SPD dringe darauf, den Haushalt „nach dem bisher diskutierten Zeitplan am 6. Mai zu beschließen“, sagt Fraktionschef Daniel Keller. Wenn einzelne Ausschüsse diskutieren wollten, müsse man die Termine der Sitzungen „dazwischen schieben“.

Auch Linke-Fraktionschef Stefan Wollenberg ist für eine rasche Entscheidung: „Wir haben uns darauf verständigt, dass wir das am 6. Mai tun wollen.“ Das Haushalts-Votum sei „als technisches anzusehen“. Die inhaltliche Debatte werde im Herbst mit dem Nachtragsaushalt möglich.

Auch die CDU ist für eine rasche Bestätigung: „Wir hatten gemeinsam mit allen Fraktionsvorsitzenden außer der AfD im Hauptausschuss der Verfahrensweise zugestimmt, nach der die die Beschlussfassung am 6. Mai erfolgen soll“, sagt Fraktionschef Götz Friederich, aber: „Wir haben als CDU nachdrücklich darauf bestanden, die Voten der Ausschüsse auf jeden Fall vorher einzuholen.“

Auch das Bürgerbündnis ist dafür, den Haushalt „so schnell wie möglich zu verabschieden“, sagt Fraktionschef Wolfhard Kirsch, „damit die Stadt überhaupt handlungsfähig wird“: „Die ganzen Wohltaten und Schönwetterdiskussionen können wir auf den Nachtragshaushalt verlegen.“

Anders Die Andere: Ihre Fraktion lege „großen Wert auf eine Beratung des Haushalts in allen Ausschüssen“, sagt Vorsitzende Jenny Pöller. Dringenden Beratungsbedarf sehe sie auch als Vorsitzende des Kulturausschusses, der erst am 14. Mai zusammen kommt. Deshalb spreche sie sich für einen Beschluss des Haushalts am 20. Mai aus.

Beratungsbedarf sieht auch Chaled-Uwe Said, Fraktionschef der AfD: „Wir präferieren den Beschluss des Haushalts am 20. Mai. Ende 2019 hätte der Entwurf bereits vorliegen können. Da dies nicht erfolgt ist, kann nun auch vor dem Hintergrund der Corona-Kontaktsperre nicht innerhalb von 14 Tagen darüber beschlossen werden.“ Auch er verweist auf Beratungsbedarf in den Ausschüssen.

FDP-Fraktionschef Björn Teuteberg kritisiert, dass die Unterlagen den Stadtverordneten nicht rechtzeitig zugestellt worden seien: „Eine seriöse, sorgfältig abzuwägende Entscheidung der Stadtverordneten am 6. Mai ist so leider nicht mehr möglich.“ Geboten sei eine Beratung in allen Fachausschüssen.

An der Haushaltsberatung sollten „alle Ausschüsse und Ortsbeiräte beteiligt werden“, sagt Andreas Menzel ( BVB/Freie Wähler), ein Beschluss im Mai sei deshalb unrealistisch.

