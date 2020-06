Corona: Infektionsrate über zehn Prozent

Potsdam

In Gemeinschaftsunterkünften lebende Flüchtlinge wurden in Potsdam im Vergleich zur Gesamtbevölkerung außergewöhnlich häufig mit dem Corona-Virus infiziert. Zum 26. Mai als Stichtag waren in der Landeshauptstadt insgesamt 631 Infektionen gemeldet worden.

56 Infektionen betrafen zu diesem Zeitpunkt Menschen, die zum Zeitpunkt des positiven Testergebnisses in Gemeinschaftsunterkünften für Flüchtlinge untergebracht waren, so das Rathaus am Wochenende auf eine kleine Anfrage der Fraktion Die Andere.

Demnach waren mehr als zehn Prozent der insgesamt rund 500 Menschen in den 14 Potsdamer Gemeinschaftsunterkünften vom Sars-CoV-2-Virus betroffen, während der Anteil aller zum 26. Mai bekannten Infektionsfälle in Potsdam an der Gesamtbevölkerung nur bei rund 0,35 Prozent lag.

Laut Rathaus ist kein Bewohner der Potsdamer Gemeinschaftsunterkünfte nach einer Coronainfektion gestorben. In zwei Fällen sei ein Krankenhaushaufenthalt erforderlich gewesen. Infiziert worden seien auch zwei Mitarbeiter von Gemeinschaftsunterkünften.

Wie berichtet, haben die Stadtverordneten in der vergangenen Woche auch unter dem Eindruck der Corona-Pandemie die Auflösung oder grundlegende Umstrukturierung von neun der insgesamt 14 Gemeinschaftsunterkünfte in Potsdam beschlossen.

Vier Unterkünfte standen wegen Corona zeitweise unter Quarantäne.

Von Volker Oelschläger