Neuer Test: So will Potsdam die umstrittene Ketten-Quarantäne umgehen

Potsdam

Die Landeshauptstadt will die umstrittene Praxis der sogenannten Ketten-Quarantäne beenden. Nach telefonischer Rücksprache mit dem Robert-Koch-Institut sei vom Gesundheitsamt am Montag mit einer zusätzlichen Testreihe für Personen begonnen worden, bei denen die Corona-Quarantäne länger als die üblichen 14 Tage dauern könnte. Das hat Rathaussprecherin Juliane Güldner auf MAZ-Anfrage mitgeteilt.

Bis Mittwoch hätten zunächst fünf Potsdamer das neue Verfahren durchlaufen „in der Hoffnung, sie zeitnah aus der Quarantäne entlassen zu können“, so die Sprecherin. In allen Fällen handle es sich um medizinisches Personal, das länger als zwei beziehungsweise drei Wochen in Quarantäne ist.

Ketten-Quarantäne wie ein Domino-Effekt

Die für die Betroffenen quälende Ketten-Quarantäne funktioniert wie ein Domino-Effekt. Ein positiv auf Covid-19 getesteter Patient erhält laut Gesundheitsamt einen für 14 Tage geltenden „Absonderungsbescheid“, um die Weiterverbreitung des Virus zu verhindern. Die Quarantäne gilt auch für die anderen im Haushalt lebenden Personen.

Nach 14 Tagen wird die Quarantäne des Infizierten aufgehoben. Für die Angehörigen aber kann sie um 14 Tage verlängert werden, weil sie sich bis zum letzten Tag angesteckt haben könnten. Bei einem Positiv-Test nach weiteren 14 Tagen kann eine erneute Verlängerung um zwei Wochen auch für Angehörige folgen, die bis dahin durchgängig symptomfrei waren.

Mehr als 100 Potsdamer länger als zwei Wochen in Quarantäne

Fünf Potsdamer waren nach Auskunft der Rathaussprecherin mit Stand Dienstagnachmittag länger als sechs Wochen in Quarantäne, 22 Potsdamer länger als vier Wochen, 103 Potsdamer länger als zwei Wochen. Stand Dienstagnachmittag waren laut Sprecherin 69 Potsdamer als Infizierte und 276 Potsdamer als sogenannte Kontaktpersonen ersten Grades, also als Haushaltsangehörige, in Quarantäne.

Die Anzahl der unter Quarantäne gestellten Haushalte könne „nicht abschließend beantwortet werden“, weil Haushalte „nicht als Cluster erfasst“ würden, also nicht extra in der Statistik erfasst werden. Die Frage nach der Anzahl von Ketten-Quarantäne betroffener Kindern unter 14 Jahren könne wegen des „behördeninternen Rechercheaufwandes“ nicht beantwortet werden.

Spezialabstrich soll Quarantäne verkürzen

Bei dem neuen Verfahren wird nach Schilderung der Sprecherin nach 14 Tagen neben dem üblichen Test ein weiterer Spezialabstrich mit Virus-Anzucht genommen, mit dessen Auswertung Informationen zur Ansteckungsfähigkeit gewonnen werden könnten.

Mit dem Verfahren könne die Quarantänezeit auf maximal drei Wochen begrenzt werden, sagt Juliane Güldner: „Drei Wochen ergeben sich daher, dass die Auswertung dieses Tests aktuell sieben bis zehn Tage dauert. Wenn nach 14 Tagen getestet wird, bedeutet das also im schlechtesten Fall 14 plus zehn Tage Quarantäne.“

RKI wartet mit Handlungsempfehlungen für Potsdam

Ohne schriftliche Antwort blieb nach ihren Angaben bisher ein Anfang Mai abgesandtes Schreiben des Potsdamer Gesundheitsamtes an das Robert-Koch-Institut ( RKI) und das Gesundheitsministerium des Landes mit der Bitte um Handlungsempfehlungen zur Quarantänepraxis, die in Potsdam drakonischer als etwa im Landkreis Potsdam-Mittelmark angewendet wird.

„Uns ist bekannt, dass andere Kommunen diese Dinge anders handhaben“, hatte Amtsärztin Kristina Böhm dazu gegenüber MAZ gesagt. Das Gesundheitsamt hatte auf MAZ-Anfrage bestätigt, für Potsdam als Corona-Hotspot des Landes einen harten Weg zu gehen“.

Entscheidungen immer individuell

„Bis dato“ allerdings, so Rathaussprecherin Gülder, „liegt neben dem Versprechen des RKI, dass die Kollegen an dem Thema Kontaktmanagement dran sind, noch keine schriftliche Antwort vor.“ In einer Telefonkonferenz in der vergangenen Woche mit dem Gesundheitsministerium habe die Fachaufsicht die Umsetzung der RKI-Richtlinien „wie von der Stadt gehandhabt allerdings bestätigt“.

Über die Virus-Anzucht könne künftig eine Aussage zur Ansteckungsgefahr gemacht werden, so die Rathaussprecherin: „Das Ergebnis wird zunächst vom Gesundheitsamt bewertet. Im Sinne einer Einzelfallentscheidung wird dann eine Freigabe für die Person beziehungsweise die gesamte Familie erteilt.“

Von Volker Oelschläger