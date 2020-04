Corona: Kampagne gegen häusliche Gewalt

Potsdam

Seit mehr als einem Monat führen viele Familien wegen des Corona-Ausnahmezustandes ein Leben in Isolation. Fachleute warnen vor einer Zunahme häuslicher Gewalt gegen Frauen und Kinder, die sich im Gegensatz zu Zeiten ohne Ausnahmezustand nicht nach außen mitteilt.

„Je länger der ,Shutdown’ anhält, desto häufiger geraten sie an Belastungsgrenzen, was sich in einer Zunahme von häuslicher Gewalt und professionellem Beratungsbedarf zeigt“, schreiben die Experten der Leopoldina: „Größtenteils bleibt diese kritische Belastung nach außen hin unsichtbar.“

Anzeige

50 Prozent der Frauen in Notsituation kämen normalerweise über professionelle Vermittlung zum Potsdamer Frauenhaus, sagt dessen Leiterin Nadia Hübner: „Über Beratungsstellen, Kitas, Jobcenter, von denen dann angefragt wird, ob wir einen Platz haben.“ Doch diese Kontakte fielen jetzt weg.

Weitere MAZ+ Artikel

Das vom Frauenzentrum betriebene Frauenhaus mit anonymer Adresse im Potsdamer Stadtgebiet ist eine von zwei Einrichtungen für Potsdam und Potsdam-Mittelmark, die Frauen in Not und ihren Kindern manchmal für Monate eine Unterkunft bieten.

„Die Ausgangsbeschränkungen bedeuten für alle Familien eine zusätzliche Belastung“, sagt Potsdams Frauenbeauftragte Martina Trauth: „Es wird Home-Office durchgeführt, die Kinder müssen zuhause betreut werden, es fehlen soziale Kontakte und vielleicht bestehen auch Existenzängste.“

Jenny Pöller, Michaela Burkard, Nadia Hübner und Heiderose Gerber vor dem Frauenzentum in der Schiffbauergasse. Quelle: Varvara Smirnova

All das könne „schnell zu Problemen und Konflikten innerhalb der Familie führen“. Auch sie warnt: Es gebe „kaum Möglichkeiten, kritische Situationen zu verlassen, beispielsweise zu Freundinnen und Freunden zu gehen oder in den Sportverein“.

Weder die Polizei noch das Potsdamer Frauenzentrum verzeichneten derzeit einen Anstieg bei der Nachfrage nach Beratungen oder bei der Menge der Schutzsuchenden, sagt Trauth. Sie befürchte jedoch eine „zeitlich verzögerte Zunahme nach der Krise“. Die derzeitige Ruhe sei „sehr beunruhigend“, sagt Heiderose Gerber, die Leiterin des Potsdamer Frauenzentrums.

Gemeinsam mit dem Frauenzentrum und unterstützt von der Pro Potsdam und mehreren Wohnungsgenossenschaften will die Frauenbeauftragte nun eine Aufklärungskampagne starten: In den nächsten Tagen sollen in vielen Potsdamer Hauseingängen Informationsblätter mit den wichtigsten Hilfsangeboten und Kontakten ausgehängt werden.

Eröffnet werden diese Anschreiben mit dem Appell: „Verlieren Sie die Menschen in Ihrer Umgebung nicht aus den Augen!“ In der aktuellen Corona-Krise seien Familien „lange und ununterbrochen zusammen, oft beengt und ohne Privatsphäre. Für viele ist das eine schwierige Situation, für Kinder und Frauen steigt das Risiko, in den eigenen vier Wänden misshandelt zu werden“.

Die Gleichstellungsbeauftragte Martina Trauth. Quelle: Varvara Smirnova

Die Gleichstellungsbeauftragte appelliert an die Nachbarschaft: „Schauen Sie nicht weg, wenn Sie häusliche Gewalt beobachten. Rufen Sie die Polizei, damit die Betroffenen Hilfe und Unterstützung bekommen.“

Alarmsignale könnten auch in der Zeit der Isolation vielfältig sein, sagt Jenny Pöller vom Vorstand des Frauenzentrums. Nicht immer müsse es im Konfliktfall laut zugehen. „Auch wenn es nur komisch still ist kann das ein Zeichen sein, dass etwas nicht stimmt.“ Sie rät dringend, lieber einmal zu oft die Polizei zu rufen.

Aktuell leben sieben Frauen und zwei Kinder im Potsdamer Frauenhaus. Pöller schildert ihre Situation unter den Bedingungen der Kontaktsperre als „Isolation in der Isolation“. Die psychische Belastung werde dadurch weiter verschärft: „Die Frauen kommen ja nicht, weil sie Kopfschmerzen haben, sondern weil sie zum Teil um ihr Leben fürchten.“

Die wichtigsten Telefonnummern Das Frauenhaus, die Frauennotwohnung sowie die Frauen- und Mädchenberatungsstelle in Potsdam sind telefonisch und per Mail erreichbar und sichern so Beratung und Schutz. Die Frauen- und Mädchenberatung ist werktags erreichbar unter Tel. 0176/83 99 62 68. Der Kontakt zum Frauenhaus ist möglich per Tel. 0331/96 45 16, der Kontakt zur Frauennotwohnung per Tel. Frauennotwohnung 0179 530 75 98. Weitere Informationen gibt es im Internet auf der Seite www.frauenzentrum-potsdam.de

Die Mitarbeiterinnen und ehrenamtlichen Helferinnen des Hauses hätten sich auf die aktuelle Lage eingestellt, sagt Nadia Hübner. Es gebe eine Quarantäne-Wohnung, die aber noch nicht benötigt worden sei. Kurz vor dem Einsetzen der Corona-Krise habe es eine „Auszugswelle“ gegeben, sagt Heiderose Gerber, zufällig, weil mehrere Frauen fast zur selben Zeit eine Wohnung bekommen hätten.

Insgesamt habe das Potsdamer Frauenhaus zwölf Zimmer mit 21 Plätzen für Frauen und Kinder, außerdem eine Frauennotwohnung mit drei Zimmern, in der auch Frauen mit ihren Söhnen unterkommen könnten.

Im vergangenen Jahr hätten insgesamt 38 Frauen und 38 Kinder im Potsdamer Frauenhaus Zuflucht genommen. 66 Frauen seien aus Platzgründen über das bundesweite Netz von Frauenhäusern an andere Einrichtungen weitervermittelt worden.

Lesen Sie auch:

Die Corona-Krise macht dem Frauenhaus auch anderweitig zu schaffen. Auf Initiative von Pro-Potsdam-Geschäftsführer Jörn-Michael Westphal werde jetzt ein leistungsfähiges Kabelnetz eingebaut, um die Kommunikation nach außen auch in der Zeit eingeschränkter Kontakt- und Bewegungsmöglichkeiten zu sichern.

Äußerst beunruhigend sei schon jetzt die Frage nach den finanziellen Folgen der Corona-Krise, sagt Jenny Pöller: Die Förderung des Frauenhauses mit den Notwohnungen sei eine sogenannte freiwillige Aufgabe der Kommune. Komme es zu den von der Kämmerei bereits angedeuteten finanziellen Verwerfungen, stehe es auf der Streichliste.

Lesen Sie auch

Von Volker Oelschläger